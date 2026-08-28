Número que ultrapassa a imaginação: Diomande custa uma fortuna gigantesca ao Real Madrid

O Real Madrid não se contentou apenas em contratar o marfinense Yan Diomande, do Leipzig, mas fechou um negócio de grandes proporções que revela o tamanho da aposta que o clube faz no jovem zagueiro dentro de seu novo projeto comandado por José Mourinho, depois que o custo total da contratação, incluindo os salários, chegou a cerca de 230 milhões de euros.

De acordo com o que revelou o jornal Mundo Deportivo, o Real Madrid pagou 130 milhões de euros para contar com os serviços de Diomande, sendo 105 milhões de euros de valor fixo e outros 25 milhões em forma de bônus vinculados ao desempenho do jogador, tornando o marfinense a contratação mais cara da história do clube merengue.

E o custo não parou no valor da transferência, já que Diomande assinou um contrato que se estende por 7 temporadas, até 30 de junho de 2033, por um salário de cerca de 7 milhões de euros líquidos por temporada, ou seja, aproximadamente 14 milhões de euros anuais antes do cálculo dos impostos.

Dessa forma, o jogador receberá cerca de 98 milhões de euros no total durante a vigência de seu contrato, dos quais aproximadamente 49 milhões de euros vão para os impostos, elevando o valor completo da operação a cerca de 230 milhões de euros.

Os números elevados refletem o tamanho da confiança que o Real Madrid deposita no jogador marfinense, depois que o clube o considerou um reforço fundamental para o futuro da equipe, diante do projeto que José Mourinho trabalha para construir dentro do Santiago Bernabéu.

O valor do salário de Diomande também coloca o jogador na lista dos maiores salários do Real Madrid, atrás de Kylian Mbappé, enquanto Vinícius Júnior aparece na posição seguinte após renovar seu contrato recentemente.

E enquanto o valor do negócio revela o tamanho da aposta, ele também coloca Diomande diante de um teste enorme desde seu primeiro dia; afinal, o clube não pagou apenas 130 milhões de euros para contratá-lo, mas se comprometeu com um contrato de longo prazo e um custo total que se aproxima de um quarto de bilhão de euros, o que faz de cada participação sua com a camisa do Real Madrid algo sob a lupa.