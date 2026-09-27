A Espanha reforçou seu status como a melhor seleção do mundo após a emocionante vitória sobre a Inglaterra por 3 a 2 na estreia de sua caminhada no primeiro caminho da Liga das Nações da UEFA, no estádio de Wembley.

A Inglaterra recebeu a Espanha na noite de sábado, em Londres, pela primeira rodada do Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, em uma partida que viu a Inglaterra abrir 2 a 1 no primeiro tempo antes de a Espanha virar o placar no segundo tempo, com gols de Oyarzabal e Baena.

Após essa vitória, a Espanha alcançou 2002,34 pontos no ranking da Fifa, tornando-se a primeira seleção a ultrapassar a marca dos 2000 pontos desde a implementação do atual sistema de ranking, em junho de 2018, de acordo com a conta do Mister Chip no X.





A Espanha se prepara para disputar sua próxima partida na Liga das Nações da UEFA na próxima terça-feira, quando enfrentará a seleção da Croácia em casa, e depois encara a República Tcheca no dia 3 de outubro.