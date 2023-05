Ñublense x Aucas ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), pela terceira rodada da Libertadores; veja como acompanhar na internet

Ñublense e Aucas se enfrentam na noite desta terça-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio de Concepción, no Chile, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Quer ver jogos da Libertadores ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Embalado com a vitória sobre o Palestino por 2 a 1 no Campeonato Chileno, o Ñublense volta a sua atenção para a disputa da Libertadores em busca do primeiro triunfo. No torneio, a equipe ocupa a lanterna do Grupo A, ainda sem pontuar. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Racing por 2 a 0, enquanto na sequência perdeu para o Flamengo por 2 a 0.

Por outro lado, o Aucas, na terceira posição da Libertadores, com três pontos, venceu o Flamengo por 2 a 1 na primeira rodada, mas foi derrotado pelo Racing por 3 a 2 na rodada seguinte.

Prováveis escalações

Ñublense: Pérez; Guerrero, Zalazar e Caroca; Abascia, Manuel Rivera, Juan Leiva e Aránguiz e Córdova, Valdéz e Patricio Rubio. Técnico: Jaime García.

Aucas: Galíndez (Frascarelli); Aimar, Cangá e Ángel; Perlaza, Quiñonez, Otero, Caicedo e Cuero; Cifuente (Ordoñez) e Castillo (Rangel). Técnico: César Farías.

Desfalques

Ñublense

Aubrey David cumprirá suspensão.

Aucas

Sem desfalques confirmados.

Quando é?