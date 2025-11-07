Novorizontino x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Novorizontino recebe o Remo neste sábado (8), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada da Série B 2025. A partida acontece no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, e terá transmissão de Desimpedidos (Youtube), ESPN 4, Disney+ e RedeTV! (veja a programação completa aqui).

O time da casa ocupa a quinta posição na tabela com 56 pontos conquistados e retrospecto de 14 vitórias, 14 empates e sete derrotas. Na última partida, o Tigre do Vale empatou com o América-MG em 2 a 2, fora de casa, e até chegou a começar na vantagem com gol de César Martins (29'), mas ainda no primeiro tempo Willian (45+6) empatou. No final, o Coelho chegou a virar aos 87 minutos com gol de Miguel Terceros, mas Dantas marcou aos 94 e garantiu um pontinho para o Novorizontino.

Já o Remo é o terceiro colocado, com 58 pontos, os quais vieram de 15 vitórias, 13 empates e sete derrotas. Na última partida, o Leão Azul empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, em casa, por 1 a 1, com gols de Caio Vinícius (31') para o Remo, enquanto o empate tardio da Chape, aos 97, veio de Eduardo Doma.

Na reta final do campeonato, este jogo é crucial para o acesso à Série A de 2026. As equipes tem apenas dois pontos de diferença, e uma vitória na partida pode assegurar uma posição entre os quatro primeiros, com apenas três rodadas restantes na Série B de 2025.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky e Jorge; Pedro Castro, Nathan Camargo e Nathan Pescador; Janderson, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Técnico: Guto Ferreira

Desfalques

Novorizontino

Lesionados: Renato Palm, Marlon, Vitinho e Nathan Fogaça. Dúvidas: Raí Ramos (em transição física).

Remo

Suspensos: Diego Hernández e Caio Vinícius.

Quando é?