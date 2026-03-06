Novorizontino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paulista 2026

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, da CazéTV, da TNT e da HBO Max(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Novorizontino chega para a partida tendo que reverter a derrota do jogo de ida. A equipe do interior perdeu por 1 a 0, e agora conta com a força de sua torcida para buscar seu primeiro título estadual. O Tigre deve contar com o camisa 10 Rômulo, já que a diretoria vai exercer o pagamento da multa ao Palmeiras para poder escalar o atleta.

Por outro lado, o Alviverde pode até empatar para se sagrar campeão. A equipe de Abel Ferreira venceu o primeiro jogo, em casa, e agora busca garantir o título, que seria o 27º Paulistão de sua história. Um dado que chama atenção é o aproveitamento do Verdão no campeonato estadual desde 2020: são sete finais e quatro títulos.

O jogo promete ser muito equilibrado, com o Novorizontino buscando reverter o placar, enquanto o Palmeiras quer somar mais um título em sua história.

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Emiliano Martínez, Figueiredo e Paulinho seguem lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de março de 2026

domingo, 8 de março de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi (Jorjão) - Novo Horizonte, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis