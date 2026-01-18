Novorizontino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras iniciou a temporada em alto nível e segue invicto, com 100% de aproveitamento. Líder do Paulistão, o Verdão venceu a Portuguesa, o Santos e o Mirassol, todos pelo placar de 1 a 0, nas três primeiras rodadas da competição.

Já o Novorizontino aparece na terceira colocação do Paulistão, com seis pontos somados. Após a derrota na estreia para o Santos por 2 a 1, a equipe se recuperou e engatou duas vitórias consecutivas, superando o Guarani por 2 a 0 e o Primavera-SP por 4 a 3.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté (Piquerez); Marlon Freitas, Larson (Luis Pacheco), Maurício, Flaco López e Ramón Sosa; Luighi (Riquelme Fillipi).

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.

Desfalques

Palmeiras

Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres e Andreas Pereira estão lesionados.

Novorizontino

Renato Palm, Marlon e Arthur Barbosa estão em transição física.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de janeiro de 2026

terça-feira, 20 de janeiro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

