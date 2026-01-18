+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Novorizontino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), no Estádio Jorjão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorjão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Finalista do Campeonato Paulista nas últimas seis temporadas, o Palmeiras iniciou a temporada em alto nível e segue invicto, com 100% de aproveitamento. Líder do Paulistão, o Verdão venceu a Portuguesa, o Santos e o Mirassol, todos pelo placar de 1 a 0, nas três primeiras rodadas da competição.

Já o Novorizontino aparece na terceira colocação do Paulistão, com seis pontos somados. Após a derrota na estreia para o Santos por 2 a 1, a equipe se recuperou e engatou duas vitórias consecutivas, superando o Guarani por 2 a 0 e o Primavera-SP por 4 a 3. 

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté (Piquerez); Marlon Freitas, Larson (Luis Pacheco), Maurício, Flaco López e Ramón Sosa; Luighi (Riquelme Fillipi).

Novorizontino: Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.

Paulista
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

Desfalques

Palmeiras

Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres e Andreas Pereira estão lesionados.

Novorizontino

Renato Palm, Marlon e Arthur Barbosa estão em transição física.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 20 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Jorjão - Novo Horizonte, SP 

Retrospecto recente

NOV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

NOV

Outros

SEP

1

1

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

