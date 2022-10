Novorizontino x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equiepes que lutam contra o rebaixamento se enfrentam sexta-feira (14), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto entre equipes que lutam para escapar do rebaixamento, Novorizontino e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 35ª vitória da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Novorizontino quer aproveitar a força de sua casa para se impor diante do adversário e continuar fora do Z-4. O time é o 16º colocado, com 37 pontos, e terá o retorno de Diego Torres, após cumprir suspensão.

"Eu sempre digo a mesma coisa. Em casa, temos de fazer valer a localização. É uma decisão, uma final, e para nós só importa vencer. Venho me preparando bem para isso, precisamos ganhar. Assisti ao jogo da Chapecoense, foi um resultado bom para nós, mas ainda assim sabemos da importância desse jogo contra o Náutico e é fundamental ganhar", disse o meia.

Do outro lado, o Náutico é o lanterna, com 30 pontos, e sabe que não pode mais tropeçar se quiser seguir com chances de permanecer na Série B. O Timbu deve ter quatro mudanças na equipe titular, além de não poder contar com Jobson, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Vinícius, Rodolfo, Válber, Ligger, Paulinho, Jhony Douglas, Bochecha, Ramón, Ronald, Bahhio e Bruno Silva.

Escalação do provável NÁUTICO: Bruno Lopes; Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Djavan, Souza, Richard Franco e Jean Carlos; Everton Brito e Júlio.

Desfalques

Novorizontino

Alex Teixeira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Paulo Victor, Riquelme e Gabriel Dias, lesionados.

Náutico

Jobson, suspenso, Maurício, Geuvânio e Wellington são os desfalques do Timbu.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte - SP

• Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Thiago de Oliveira e Daniel Parro (assistentes), Lucas Bellote (quarto árbitro) e Wagner Reway (AVAR)