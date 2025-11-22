Novorizontino x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Novorizontino recebe o CRB neste sábado (22), às 19h30 (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B 2025. A partida acontece no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, e terá transmissão do Disney+ (veja a programação completa aqui).

O time da casa ocupa a sétima posição na tabela com 51 pontos conquistados e retrospecto de 14 vitórias, 15 empates e oito derrotas. Na última partida, o Tigre do Vale perdeu do Goiás, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Anselmo Ramon (61').

Já o CRB é o oitavo colocado, com 50 pontos, os quais vieram de 16 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Na última partida, o Galo da Praia ganhou do Vila Nova, em casa, com gols de Daniel Sampaio (39') e Vinícius Barata (85').

Sem chance de acesso, as duas equipes devem rodar o elenco e testar jogadores que não ganharam tantas oportunidades durante a temporada.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Raí Ramos, Dantas, Patrick e Patrick Brey; Jean Irmer, Tavinho e Óscar Ruíz; Rômulo (Airton Moisés), Pablo Dyego e Caio Dantas.Técnico: Enderson Moreira

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Gegê; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques

Novorizontino

Lesionados: Renato Palm, Marlon e Léo Tocantins.

CRB

Suspensos: Matheus Ribeiro, Dadá Belmonte e Danielzinho

Quando é?