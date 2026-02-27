Sport x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Pernambucano 2026

O Sport recebe o Náutico neste domingo (1), às 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano 2026. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife, com transmissão ao vivo da TV Globo (para Pernambuco) e no Canal GOAT, no Youtube (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa finalizou a fase de pontos corridos na segunda colocação, com 14 pontos conquistados e retrospecto de quatro vitórias, dois empate e uma derrota em sete partidas. Na semifinal, o Leão bateu o Retrô por 4 a 2 no placar agregado. Gustavo Coutinho é o artilheiro do time na competição, com três gols marcados.
Do outro lado, o Náutico terminou a fase inicial com 18 pontos somados ao longo das sete partidas, acumulando seis vitórias e uma derrota. Nas semifinais, o Timbu levou a melhor sobre o Santa Cruz por 3 a 0 no placar agregado. Paulo Sérgio, atacante do Náutico, é o artilheiro da competição, com sete gols.
O retrospecto nos 10 últimos confrontos entre Sport e Náutico é de grande equilíbrio: são três vitórias para cada time, além de quatro empates. No entanto, a última partida do clássico, válida pela terceira rodada da fase de pontos corridos do Pernambucano 2026, não foi nada equilibrada: o Timbu goleou o Sport por 4 a 0, dominando a partida no Estádio dos Aflitos, no dia 18 de janeiro.
Prováveis escalações
Sport: Halls; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Davi Gabriel; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos De Pena; Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Iury Castilho. Técnico: Roger Silva.
Náutico: Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Paulo Sérgio, Júnior Todinho e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.
Desfalques
Sport
Dúvidas: Barletta.
Náutico
Lesionados: Matheus Silva. Dúvidas: Jonas Toró e Felipe Saraiva.
Quando é?
- Data: domingo, 1 de março de 2026
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, Recife - PE