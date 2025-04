Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians vai à Novo Horizonte visitar o Novorizontino na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Jorge de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa precisaram superar o Operário-MT na segunda fase e o Rio Branco-AC na primeira para chegar até aqui. A equipe vem se recuperando de uma campanha abaixo do esperado na Série B e, atualmente, ocupa a nona posição da tabela, com nove pontos. Do outro lado, o duelo marcará a estreia de Dorival Júnior no comando técnico e do Timão na Copa do Brasil 2025. O time chega para o confronto após sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Flamengo. Para a partida, o treinador ainda não poderá contar com Rodrigo Garro, enquanto Memphis Depay é dúvida.

Prováveis escalações

AFP

Novorizontino: Airton; Dantas, Donato, Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Marlon, Bray; Waguininho, Frizzo e Robson. Técnico: Umberto Louzer.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anglieri; Raniele, Carillo, Bidon; Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay (Igor Coronado). Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Rodrigo Garro está fora.

Quando é?