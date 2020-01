Flamengo troca seu escudo pelo do Vasco em site e revolta torcida; veja

O erro motivou a torcida do Rubro-Negro a iniciar uma campanha na internet pedindo a saída dos responsáveis pela comunicação

Se em campo a relação entre e sua torcida é de Lua de Mel, fora das quatro linhas existe uma grande insatisfação de torcedores em relação ao departamento de comunicação do clube, pasta sob a responsabilidade de Gustavo Oliveira. E neste domingo (19) ela atingiu o seu ápice.

Isso porque o site oficial do Flamengo confundiu, simplesmente, o seu escudo com o do , rival do Rio de Janeiro. A confusão foi feita na ala de sócio torcedor que promovia a venda de ingressos para o clássico contra o Cruz-Maltino, marcado para quarta-feira (22), pelo .

O escudo do , clube mandante, apareceu referenciado como se fosse o símbolo institucional do Flamengo; do outro lado o oposto aconteceu. Nas redes sociais, flamenguistas aproveitaram o erro para pedirem a saída da empresa “X-Tudo”, responsável pela comunicação no clube. Veja as reações abaixo.

Mano, eu não acredito. Isso não pode ser verdade.



VELHO, CHEGA!!! #ForaXTudo pic.twitter.com/ZdjusY5t76 — Cavalinho do Flamengo (@Cavalinho_CRF85) January 19, 2020

Junte-se a nós em um novo twitaço contra os amadores que envergonham o CRF e sua torcida. Hoje, as 21H00. #ForaXTudo pic.twitter.com/rfGdnDQPca — FlamengoConcept! (@FlamengoConcept) January 19, 2020

DA VONTADE NÉ X-TUDO? #ForaXTudo pic.twitter.com/nozA0OWufU — ŦŁAMЄИĞØ ᶜʳᶠ FAVELA 45 MIŁHõЄS 🔴⚫🇵🇹 (@45milhoes) January 19, 2020