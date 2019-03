O uniforme do para 2019 será revelado apenas no próximo dia 23 de março, mas imagens da nova camisa já vazaram na internet.

Em imagem divulgada pelo site FootyHeadlines, a camisa do Flamengo para este ano apresenta listras horizontais mais finas que as usadas tradicionalmente.

Outra mudança está nas mangas, que também levarão listras. A versão atual é toda em vermelho.

A imagem também já circula entre os torcedores do Flamengo, levantando discussão sobre o novo modelo.

Com respeito aos que pensam diferente, essa tá muito mais braba do que a camisa atual! pic.twitter.com/EepgKQHe5g

Percebi uma galera criticando a nova camisa, mas daqui a pouco o Flamengo joga uma foto do Diego com ela, aí vão se apaixonar pela camisa 😂

Nova Camisa do Flamengo!

O Que vcs acharam?



Me: Primeiro vou esperar o Diego Ribas vestir pra me da minha opinião! 😂😂😂 pic.twitter.com/nlxrUzzLbn