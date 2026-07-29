Novo recorde na MLS: Thomas Müller coloca a coroa na cabeça

Thomas Müller ajeitou a coroa dourada na cabeça e se sentou no trono gigante.

O jogador de 36 anos também tinha todos os motivos para comemorar: no Shooting Challenge da MLS, o ex-astro do Bayern de Munique estabeleceu um novo recorde na noite de terça-feira e provocou, especialmente entre os comentaristas de TV, incredulidade e pura euforia.

Com 79 pontos, Müller superou a melhor marca anterior de Evander, que havia feito 72 pontos no ano passado. O brasileiro voltou a participar depois da apresentação de Müller, fora da disputa, para tentar melhorar a marca, e também chegou aos 79 pontos. Depois disso, Müller colocou sua coroa na cabeça do jogador do FC Cincinnati.





Thomas Müller e o Vancouver Whitecaps lideram atualmente a Conferência Oeste

"Eu amo o Skills Challenge", disse Müller, visivelmente bem-humorado, em seu trono. O Shooting Challenge faz parte do MLS All-Star Skills Challenge e tradicionalmente acontece na véspera do MLS All-Star Game. Nele, profissionais selecionados da MLS colocam à prova sua precisão nos chutes ao tentar acertar o maior número possível de alvos dentro e ao redor do gol em um tempo limitado.

Além de Müller, neste ano também venceram em outras categorias o capitão da seleção dos Estados Unidos Tim Ream (Charlotte FC), o goleiro canadense de Copa do Mundo Maxime Crépeau (Orlando City) e Javier Ruiz (Club Necaxa).

O All-Star Game acontece na noite de quarta-feira (horário local), na Carolina do Norte. Além de Müller, o sul-coreano Heung-Min Son também estará em campo. Os dois voltarão a se enfrentar já no domingo, quando Müller e seu Vancouver Whitecaps encaram o Los Angeles FC no duelo de líderes da Conferência Oeste. As duas equipes lideram atualmente a tabela com 33 pontos.