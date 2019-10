Novo Mundial de Clubes pode ser a última chance de trazer o interesse europeu

Desinteresse de clubes do Velho Continente volta e meia ameaçou a existência da disputa: desde a Copa Intercontinental até o formato atual. Fifa agiu

A Fifa confirmou nesta quinta-feira (24) que a partir de 2021 o Mundial de Clubes será repaginado: ao invés de anual, passará a ser de quatro em quatro anos e terá a participação de 24 times, sendo oito europeus e seis sul-americanos. A primeira edição será realizada na .

É possível imaginar que seja a última tentativa possível da Fifa na busca para valorizar o torneio, que apesar de ser obsessão para sul-americanos nunca conseguiu emplacar definitivamente no mercado europeu – atual dono dos clubes mais famosos do planeta.

Desde a criação da já extinta Copa Intercontinental até o atual da Fifa, em algum momento a desconsideração europeia em relação ao torneio ficou evidente a ponto de colocar em risco a competição.

Violência dos sul-americanos marcou a primeira crise

A primeira edição da Copa Intercontinental, que colocava frente a frente os máximos campeões de Europa e América do Sul, foi em 1960. As disputas mais valorizadas envolveram o , pela idolatria global no entorno de Pelé e pelo momento vivido então pelo futebol brasileiro – bicampeão da .

Mas a partir de meados dos anos 60, o torneio também começou a chamar atenção pela violência. Em 1965, torcedores do Independiente atiraram pedras nos jogadores da , por exemplo. Em 1966 houve a primeira grande briga campal: daquela vez foram hinchas do que atiravam objetos nos jogadores do , não havia água nos vestiários dos escoceses e a violência em campo seguiu normalizada. Os argentinos ganharam o título em um jogo-desempate realizado no que ganhou a alcunha de “A Batalha de Montevidéu”.

O episódio de violência que ficou para a história, contudo, foi a final de 1968 entre Estudiantes e , em duelos marcados pela forma desleal com a qual os argentinos entraram na disputa contra os britânicos. No ano seguinte, o mesmo Estudiantes protagonizou outro episódio lamentável contra o Milan: jogadores chutaram bolas em cima dos italianos durante o aquecimento, café quente foi derramado por torcedores sobre os visitantes... a disputa já não chamava mais tanto a atenção dos europeus.

O ponto mais baixo no desinteresse

A década de 70 marcou o ponto mais baixo na falta de interesse europeu. Basta dizer que por duas vezes o campeão do Velho Continente se recusou a participar da contenda: em 1971 o Panathinaikos, então vice-campeão da Europa, aceitou enfrentar o Nacional depois que o se recusou a disputar o troféu.

Em 1974 o Atlético de Madrid foi campeão ao bater o Independiente, ocupando o lugar do de Munique, que também não demonstrou interesse em tomar parte do jogo. Este, aliás, é um dos motivos que explicam por que o Mundial de Clubes é um pouco mais valorizado na Espanha do que em outros países além-mar: um dos grandes clubes de lá levantou a taça mesmo sendo vice-campeão da Europa. Até hoje é um motivo de orgulho para os Colchoneros – que por sua vez sonham com a Liga dos Campeões. No ano de 1975 sequer houve disputa entre Bayern e Independiente.

O marketing que animou... mas não pegou (para os europeus)

Como a existência do torneio corria riscos, em 1980 aconteceu a primeira grande mudança: a disputa passou a ser patrocinada pela Toyota e ajudaria a plantar o interesse do futebol para os japoneses. O projeto também foi arquitetado para ampliar o alcance midiático e comercial dos clubes europeus, mas nem isso foi o suficiente para chamar-lhes tanto a atenção – enquanto os sul-americanos seguiram tratando a disputa como se o Santo Graal estivesse em jogo.

Histórico técnico do , Brian Clough afirmara que levaria um elenco menor ao somente para cumprir com o contrato. O jogo entre e , em 1981, não chegou nem a passar ao vivo na Inglaterra, segundo contado pelo jornalista Tim Vickery. Muitos anos depois, o Manchester United chegou a Tóquio para enfrentar o sem trazer um de seus maiores artilheiros, Andy Cole, para que o atacante pudesse descansar. Aos microfones o técnico Alex Ferguson falava na vontade de levantar aquele título em 1999, mas nos bastidores até cancelou treino para que seus atletas – que seriam campeões – saíssem para fazer compras.

Entra o Mundial Fifa

Em 2000 a Fifa decidiu se responsabilizar pela organização do torneio e pela primeira vez times não apenas de América do Sul e Europa ganharam espaço. Um torneio ainda mais mundial foi realizado no Rio de Janeiro e o Manchester United, um dos europeus que aqui estavam, tratou a competição como se fosse férias. A fórmula de disputa demorou para pegar. E mesmo quando emplacou para o formato atual, o torneio segue visto com desconfiança por atrapalhar o calendário do time europeu em questão.

Menor apenas do que a Copa do Mundo

Ciente de que dificilmente conseguiria manter a importância do torneio sem agradar os clubes europeus, ainda insatisfeitos e muito mais focados na tentativa de emplacar uma superliga europeia, a Fifa deu a sua última cartada. A realização de quatro em quatro anos não causa o desgaste anual no calendário, já que vai ocupar a lacuna deixada pela agora extinta . Ou seja: ganhou importância e gera expectativa.

Outra decisão da Fifa para agradar os europeus foi... incluir mais europeus! As oito vagas são divididas entre os últimos campeões de Champions e do ciclo prévio à realização deste novo Mundial. E para premiar a dedicação de sempre demonstrada pelos sul-americanos, lhes foi dado o segundo maior número de vagas (seis) que devem ser divididos entre conquistadores de Libertadores e Sul-Americana.

“O novo (torneio) será uma competição que toda pessoa ... qualquer um que ama futebol, está ansioso por ver. É a primeira Copa do Mundo real e verdadeira onde os melhores clubes competirão”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa, como se colocasse um marco zero na situação a partir de 2021.

Ver times europeus demonstrando o sonho de conquistar o Mundial é o desejo da Fifa, que vê com alerta a sombra da UEFA cada vez maior na esfera de influência, e o torneio que será realizado na China tem este propósito. O que não tira nem um pouco o mérito dos sul-americanos que ao longo de décadas vibraram com a conquista desde os anos 60.