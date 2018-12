Em Madri, o peso do Mundial de Clubes é maior do que em qualquer outro lugar da Europa

Seja pelo que representa o título conquistado pelo Atleti, pela quantidade de vezes que o Real faturou o caneco... ou pelo orgulho do torcedor

O tema é recorrente: os times europeus não dão a mesma importância para o Mundial de Clubes do que os sul-americanos.

Mas isso não quer dizer que eles ignoram absolutamente o valor da taça. Principalmente em Madri.

A capital espanhola é o lugar da Europa onde o Mundial de Clubes tem o maior peso no Velho Continente: seja por importância ou por quantidade mesmo.

Afinal de contas é lá que está o maior campeão do torneio. O Real Madrid levantou o troféu mundial interclubes cinco vezes (1960, 98, 2002, 2014, 2016 e 2017). E o Atlético de Madrid tem na antiga Copa Intercontinental uma de suas conquistas mais importantes. Talvez seja até mesmo a maior.

Um título que mostra exatamente os dois lados dessa moeda: a indiferença pelo torneio, e a importância que ele pode ter para clubes europeus. O Atlético de Madrid não era campeão continental quando bateu o Independiente, na melhor de duas partidas, em 1974.

Atleti vs Independiente, 1974 (Foto:colchonero.com)

Os Colchoneros eram vice-campeões da Copa dos Campeões da Europa [atual Champions League], já que naquele mesmo ano o Bayern de Munique acabou, de forma cruel [um gol no último minuto tirou a vitória espanhola, levando a um jogo replay no qual os bávaros golearam], com o sonho do título para o Atleti.

Mas o Bayern deu de ombros para a disputa contra o Independiente, da Argentina. Assim como o Ajax havia feito por duas vezes antes, os Bávaros ignoraram o troféu. Foi isso que fez do Atlético de Madrid o único campeão mundial que jamais levantou a principal taça europeia. E como a rotina de conquistas do Atleti não é tão constante ou grandiosa quanto a de seu arquirrival, a taça cresceu em importância na capital espanhola.

Quando o outro rival do Real Madrid passou a ostentar o título de melhor time do mundo, o alarme foi ligado dentro do Santiago Bernabéu. Ainda que o grande objetivo do Barcelona também fosse a Champions League, o carimbo oficial de ser o nº1 do planeta passou a ser visto com importância maior.

Mas, apesar do futebol moderno, o que importa de verdade ainda é a sensação que o torcedor sente ao comemorar uma conquista de seu time. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Taça Guanabara culturalmente tem uma tradição de ser comemorada como título – mesmo que antes do surgimento de um regulamento esdrúxulo ela fosse, nos últimos anos, apenas uma vaga para a final carioca.

Orgulho estampado em 2014 (Foto: Tauan Ambrosio/Goal)

Por isso eu fiquei surpreso quando entrei em um restaurante bem simples de Madri, durante férias merecidas em 2014, e vi que o único pôster de futebol na parede comemorava a conquista mundial do Real naquele ano – com vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo. Como não esperava aquilo, fiz questão de registrar.