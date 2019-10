Mundial de Clubes de 2021 será na China, confirma Fifa. Torneio terá novo formato

Real Madrid, Atlético de Madrid, Liverpool e Chelsea brigarão pelo lugar título mundial com outras 20 equipes

A nova versão do da FIFA será sediada na entre os meses de junho e julho de 2021.

Após 2021, o torneio passará a ser disputado de quatro em quatro anos e contará com oito equipes europeias e seis equipes sul-americanas. Ao todo, serão 24 clubes na competição. Até 2020, o formato atual do Mundial está mantido, com apenas uma equipe representando cada continente, totalizando somente sete times.

As equipes que farão parte do campeonato serão decididas por critérios das confederações de cada continente. Na América do Sul, por exemplo, os campeões da Libertadores e Sul-Americana deste ano e do próximo, estão no torneio. As outras duas vagas serão disputadas na "Supercopa Libertadores", novo torneio só com campeões da Libertadores proposto pela Conmebol.

Já na Europa, a Uefa determinou que as vagas ficarão vencedores das edições entre 2018 e 2021 da Liga dos Campeões e da . Assim, quatro equipes estão confirmadas: (Liga dos Campeões 2017-18); (Liga dos Campeões 2018-19); (Europa League 2017-18) e (Europa League 2018-19).

Sobre o novo campeonato, o presidente da Fifa falou após a decisão unânime do conselho da federação: "A nova da Fifa de clubes será uma competição que todas as pessoas que gostam de futebol irão gostar. Esta é a primeira e verdadeira copa do mundo para times e clubes de todo o mundo", afirmou Gianni Infantino.

O Mundial de Clubes chega como um torneio para substituir a , que foi um torneio de aquecimento para o país-sede da Copa do Mundo.

O formato do campeonato será de oito grupos com três equipes cada. O vencedores de cada chave avançam para as quartas-de-final. Todas as fases da competição serão disputadas em jogo único, com um clube podendo jogar entre dois e cinco jogos.