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Julian Alvarez(C)Getty images
Hussein Hamdy

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Novo movimento dos agentes de Álvarez para definir sua transferência ao Barcelona

J. Alvarez
Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Argentina
Espanha

Desdobramentos aguardados

Os agentes de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, planejam ir a Barcelona esta semana para definir a estratégia que será adotada com o clube catalão.

Isso acontece em meio ao desejo do Barcelona de fechar a contratação de Álvarez, apesar da postura rígida e inflexível do Atlético de Madrid, que fechou completamente as portas para qualquer negociação.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Álvarez, de 26 anos, representa há vários meses o maior alvo do Barcelona no mercado de transferências, não apenas para reforçar o setor ofensivo, mas como a contratação estratégica mais importante para o Barça.

A postura rígida do Atlético de Madrid, e o fato de ter fechado completamente as portas para a negociação, levaram à paralisação de qualquer avanço na negociação.

O jornal espanhol destacou que os agentes do jogador pretendem chegar a Barcelona esta semana para definir a estratégia que será adotada em conjunto com o clube catalão.

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As informações disponíveis reforçam a necessidade de se chegar a um acordo sobre uma estratégia que vise tentar movimentar a transferência de Álvarez, e por isso os agentes do jogador da seleção argentina pretendem visitar a capital catalã nos próximos dias.

O Barcelona também deseja que Julián Álvarez dê um passo adicional em sua postura pública anunciada durante a Copa do Mundo, quando pediu ao seu clube que permitisse sua saída para realizar seu sonho.

Nesse mesmo sentido, o clube catalão quer que Álvarez declare abertamente que seu desejo é jogar no Barcelona e, nesse caso, o clube elevará sua oferta dos 100 milhões de euros já apresentados para 115 milhões de euros.

Hans Flick, técnico do Barcelona, confirmou nesta segunda-feira, no encerramento da pré-temporada que a equipe realizou na Inglaterra, sua concordância com o trabalho que vem sendo feito por Deco, o diretor esportivo do clube catalão, e também apontou que sabe que o Barça precisa fazer algo para reforçar o setor ofensivo.

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