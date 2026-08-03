Os agentes de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, planejam ir a Barcelona esta semana para definir a estratégia que será adotada com o clube catalão.

Isso acontece em meio ao desejo do Barcelona de fechar a contratação de Álvarez, apesar da postura rígida e inflexível do Atlético de Madrid, que fechou completamente as portas para qualquer negociação.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Álvarez, de 26 anos, representa há vários meses o maior alvo do Barcelona no mercado de transferências, não apenas para reforçar o setor ofensivo, mas como a contratação estratégica mais importante para o Barça.

A postura rígida do Atlético de Madrid, e o fato de ter fechado completamente as portas para a negociação, levaram à paralisação de qualquer avanço na negociação.

O jornal espanhol destacou que os agentes do jogador pretendem chegar a Barcelona esta semana para definir a estratégia que será adotada em conjunto com o clube catalão.

As informações disponíveis reforçam a necessidade de se chegar a um acordo sobre uma estratégia que vise tentar movimentar a transferência de Álvarez, e por isso os agentes do jogador da seleção argentina pretendem visitar a capital catalã nos próximos dias.

O Barcelona também deseja que Julián Álvarez dê um passo adicional em sua postura pública anunciada durante a Copa do Mundo, quando pediu ao seu clube que permitisse sua saída para realizar seu sonho.

Nesse mesmo sentido, o clube catalão quer que Álvarez declare abertamente que seu desejo é jogar no Barcelona e, nesse caso, o clube elevará sua oferta dos 100 milhões de euros já apresentados para 115 milhões de euros.

Hans Flick, técnico do Barcelona, confirmou nesta segunda-feira, no encerramento da pré-temporada que a equipe realizou na Inglaterra, sua concordância com o trabalho que vem sendo feito por Deco, o diretor esportivo do clube catalão, e também apontou que sabe que o Barça precisa fazer algo para reforçar o setor ofensivo.