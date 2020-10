Novo jogo, nova expulsão: Inter volta a perder a cabeça em momento chave de 2020

Time de Eduardo Coudet é quem mais teve jogadores expulsos em 2020 na América do Sul e números apontam desequilíbrio da equipe

O de Eduardo Coudet é um time que praticamente se habituou a terminar jogos com, no mínimo, um jogador a menos. Isso porque, em 2020, na América do Sul, nenhuma outra equipe teve tantos jogadores expulsos como o time rubro de Alegre. Em mais um momento importante da temporada, um Gre-Nal, o Inter terminou a partida com 10 homens e sofreu para arrancar o empate contra o grande rival.

Ninguém teve mais jogadores expulsos que o Internacional em 2020, na América do Sul. Ao total, o time de Coudet já contou com 13 expulsões em suas partidas, sendo 10 delas por cartão vermelho direto.

Logo na sequência da lista dos "mais expulsos", vem o arquirrival . Os comandados de Renato Gaúcho sofreram 10 baixas durante as partidas em 2020. E vale lembrar que os números inflados dessas duas equipes tomam uma maior proporção quando se lembra que no primeiro Gre-Nal da Libertadores 2020, um total de oito atletas foram expulsos: quatro do Inter e quatro do Grêmio. Portanto, o número das duas equipes está ainda maior por conta desse caso atípico.

Isso não esconde, porém, a certa falta de equilíbrio que parece atingir o time do Internacional. O empate contra o Grêmio foi o terceiro jogo consecutivo que o time de Eduardo Coudet termina o jogo com 10 homens: Zé Gabriel foi expulso contra o , pelo Brasileirão; Leandro Fernández viu o cartão vermelho contra o América de Cali, pela Libertadores e no Gre-Nal, pelo Brasileirão, Damián Musto também foi para o chuveiro mais cedo. Os três casos consecutivos com cartões vermelhos diretos.

Os três jogos seguidos com expulsões terminaram em três empates, que tiraram pontos importantes para o , que quer voltar a ser campeão brasileiro e continental.

Uma vitória contra um arquirrival daria um novo ânimo e tiraria o peso dos jogadores por não conseguirem quebrar um incômodo jejum de vitórias contra o Grêmio, que já dura desde 2018.

Em mais um momento-chave, o Inter tropeçou na própria ansiedade - e agressividade - e mostrou que vai precisar de uma abordagem mais cautelosa das partidas. Em um esporte que dá cada vez menos espaços em campo para os atletas, a superioridade numérica pode ser um aliado fundamental para vencer jogos e Coudet com toda certeza sabe disso.

Precisará o técnico argentino "tirar a pilha" de cima de seus jogadores? Ainda não se sabe qual estratégia Coudet adotará para que essa questão seja resolvida, o que se sabe, porém, é que somente o Inter tem a perder com o destempero de seus próprios atletas.