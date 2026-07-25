Em novo golpe para o Barcelona, campeão da Liga dos Campeões da Europa, o clube catalão anunciou a saída da sua estrela Salma Paralluelo para o Lyon francês, num contrato de 4 anos, num movimento que reflete a continuidade da sangria de craques nas fileiras dos blaugranas após a recente conquista continental.

O Lyon confirmou, em comunicado oficial, a chegada da jogadora espanhola de 23 anos ao seu plantel, numa transferência que representa a primeira experiência profissional de Paralluelo fora de Espanha, onde voltará a reencontrar o seu antigo treinador Jonatan Giráldez, que lidera o ambicioso projeto do histórico clube francês sob a direção da proprietária Michele Kang.

Um percurso repleto de títulos

Paralluelo, distinguida como melhor jogadora jovem do Mundial de 2023, conquistado por Espanha, deixa o clube catalão após 4 temporadas notáveis, durante as quais arrecadou 14 títulos e marcou 72 golos em 131 jogos, incluindo dois golos na última final da Liga dos Campeões.

A saída da extremo esquerda insere-se numa ampla vaga de saídas que atravessa o plantel do Barcelona, que já se despediu da sua estrela Alexia Putellas, que se juntou às London City Lionesses, também propriedade de Michele Kang, o que coloca os blaugranas perante o grande desafio de compensar a saída de jogadoras fundamentais que contribuíram para a conquista do título continental.

Reforços ambiciosos para o Lyon

Por seu lado, o Lyon manifestou a sua satisfação com a contratação de Paralluelo, que se junta à lista dos novos reforços que incluiu Caroline Weir, Maria Luisa Grohs e Johanna Rytting Kaneryd, num passo que reforça as ambições do clube situado no leste de França de recuperar o seu lugar entre os grandes da Europa nas próximas temporadas.