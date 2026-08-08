Novo camisa 9 do Vasco, Colidio revela como pode ajudar no ataque

O Vasco oficializou a contratação do atacante Facundo Colidio, de 26 anos, junto ao River Plate. O argentino desembarcou no Rio de Janeiro na manhã da última sexta-feira (7), realizou os exames médicos e acertou contrato com o Cruzmaltino até o fim de 2029. Novo camisa 9 do clube, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.

Ítalo-argentino, Colidio foi formado nas categorias de base da Inter de Milão e teve sua primeira experiência profissional no Sint-Truiden, da Bélgica. Depois, retornou à Argentina para defender o Tigre antes de chegar ao River Plate, em 2023. No clube de Buenos Aires, o atacante atuou principalmente como centroavante, mas também pode jogar pela ponta esquerda ou como segundo atacante. Em 2026, soma cinco gols e três assistências em 24 jogos pelo River.

Na chegada ao Rio, antes de concluir os últimos trâmites para ser anunciado pelo Vasco, Colidio falou sobre a expectativa para a nova etapa da carreira e que sabe o tamanho do clube que está indo representar: "Tenho uma expectativa muito grande. Venho muito bem e de um clube grande. Quero voltar ao mais alto [nível]. E vamos por isso. Muito obrigado pelo apoio que chegou a mim nas redes sociais, porque vi. Sei muito bem ao clube que venho e espero dar muitas alegrias".

Na sequência, o argentino explicou como pretende contribuir dentro de campo: "Sou um atacante que pode jogar em todas as frentes do ataque, rápido, que tem o um contra um. Vão ver no campo também”.

Para contratar Colidio, o Vasco desembolsará inicialmente cerca de US$ 4,5 milhões (aproximadamente R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube ainda poderá adquirir os outros 50% por mais US$ 5 milhões, caso metas estabelecidas no contrato sejam atingidas. A diretoria vascaína já monitorava o atacante havia meses, mas acelerou a negociação após a viagem do diretor de futebol Admar Lopes à Argentina.

Com Colidio oficialmente anunciado, o Vasco vai a campo neste domingo (9), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão de 2026.