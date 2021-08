Novo brasileiro do Milan era entregador em loja de eletrodomésticos na Itália

Em cinco anos, Júnior Messias saiu da quinta divisão do futebol italiano para disputar a Serie A e a Champions League

O Milan, no último dia da janela de transferências, anunciou a contratação de Júnior Messias. Destaque positivo na campanha do rebaixamento do Crotone em 2020/21, o brasileiro, ao chegar na Europa, ainda jovem, trabalhou como entregador antes de conseguir se firmar no futebol. E hoje, ele está em um time que vai disputar a Liga dos Campeões.

Apesar de ser brasileiro, Júnior Messias nunca atuou no futebol nacional, nem mesmo nas categorias de base. Sem ter chances por aqui, o meia-atacante, em 2011, junto com seu irmão, viajou à Turim, na Itália, em busca de oportunidades em uma das capitais do futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando chegou ao Velho Continente, porém, ele ainda demorou cinco anos para conseguir a documentação que o permitisse jogar. E, para conseguir dinheiro durante este tempo, ele acabou indo trabalhar como entregador de uma loja de eletrodomésticos.

"Quando vim para a Itália, vim com meu irmão para ver se a gente conseguia fazer os documentos, se conseguia um time para a gente jogar, mas é muito difícil. Na época, eu não consegui documento e fui viver a minha vida, fui trabalhar. O meu irmão voltou para o Brasil e eu continuei aqui trabalhando e me virando”, contou o jogador à Band.

“Tinha uma empresa aqui que entregava eletrodomésticos, os donos são peruanos, é como se fossem a minha segunda família aqui. Eles tinham um time de futebol que jogava o campeonato amador na cidade e eu comecei a trabalhar com eles fazendo entrega durante a semana e no final de semana a gente jogava”, completou o jogador.

Enquanto atuava neste time de várzea, o Sport Warique, equipe que disputava o campeonato amador da região de Turim, o brasileiro acabou chamando a atenção de equipes profissionais de divisões inferiores na Itália. E foi no Casale a primeira oportunidade que ele recebeu.

Apesar de já ter sido campeão antes, à época, em 2015/16, disputava a quinta divisão do futebol italiano. E a aposta em Júnior Messias valeu a pena, seus 21 gols foram determinante para que o Casal conseguisse o acesso à Serie D.

O bom desempenho do brasileiro também o levou ao Calcio Chieri, time que disputava a Serie D. Na primeira temporada pelo clube não conseguiu o acesso à Serie C, mas levou à conquista do primeiro título nacional e marcou 14 gols.

O desempenho novamente renderia uma promoção ao jogador, que recebeu uma proposta para jogar na Serie B. A documentação, porém, voltou a ser um empecilho para o jogador, que por detalhes não pôde ser inscrito pelo Pro Verceli, e acabou passando cinco meses apenas treinando antes de decidir voltar à Serie D.

No Gozzano, Junior Messias atuou por duas temporadas, entre 2017 e 2019. Por lá, conquistou uma posição de destaque e contribuiu diretamente para a promoção do time à Série C. E voltou a chamar a atenção na Serie B.

O Crotone, em janeiro de 2019, comprou o jogador, que conseguiu ser inscrito. No entanto, isso aconteceu apenas em junho, já que ele ficou emprestado ao antigo clube até o final da temporada. O brasileiro seguiu na equipe até agora, quando se transferiu ao Milan. Neste tempo, foi vice-campeão da Serie B e conquistou o acesso à elite do futebol italiano, antes de ser rebaixado novamente em 2020/21.