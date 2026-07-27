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imago-sport-1065146901.jpgUlmer/Teamfoto

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Nova reviravolta no futuro de Cancelo

Mercado da bola
J. Cancelo
Al Hilal x Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Campeonato Saudita
Al Raed x Al Hilal
Al Raed
King Cup
Portugal
Arábia Saudita

O Al-Hilal define a sua posição

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal saudita, junta-se na próxima quarta-feira ao estágio de preparação da equipa na Áustria, tendo em vista o arranque das competições da nova temporada, depois de terminar as férias que obteve na sequência da sua participação com a seleção de Portugal no Mundial de 2026.

Apesar do seu regresso ao estágio do "Al-Zaeem", o futuro do jogador na equipa continua envolto em muita incerteza, perante novos desenvolvimentos que poderão abrir caminho à sua saída durante o atual mercado de transferências de verão.

O jornal "Al-Riyadiyah" saudita revelou que a direção da sociedade do clube Al-Hilal não se opõe a receber propostas pela compra do contrato de Cancelo, numa indicação de que o clube está aberto à ideia de prescindir dos serviços do lateral português antes do arranque da nova temporada.

O jornal acrescentou que ao contrato de Cancelo resta uma temporada, e que a direção do Al-Hilal não se opõe a vendê-lo, sobretudo perante o desejo do próprio jogador de viver uma nova experiência e sair das fileiras da equipa.

Cancelo tinha-se juntado ao Al-Hilal durante o mercado de transferências de verão de 2024, proveniente do Manchester City inglês, ao abrigo de um contrato que se estende até 30 de junho de 2027.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
King Cup
Al Raed crest
Al Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Desde a sua chegada ao clube saudita, o internacional português disputou 45 jogos em várias competições, nos quais marcou três golos e distribuiu 14 assistências, confirmando a sua notável presença ofensiva apesar da sua posição defensiva.

Durante a segunda metade da temporada passada, Cancelo transferiu-se para o Barcelona por empréstimo, tendo alinhado com a camisola da equipa catalã em 23 jogos em várias competições, nos quais marcou dois golos e distribuiu três assistências, antes de terminar o período de empréstimo e regressar ao Al-Hilal.

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