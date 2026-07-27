Nova reviravolta no futuro de Cancelo

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal saudita, junta-se na próxima quarta-feira ao estágio de preparação da equipa na Áustria, tendo em vista o arranque das competições da nova temporada, depois de terminar as férias que obteve na sequência da sua participação com a seleção de Portugal no Mundial de 2026.

Apesar do seu regresso ao estágio do "Al-Zaeem", o futuro do jogador na equipa continua envolto em muita incerteza, perante novos desenvolvimentos que poderão abrir caminho à sua saída durante o atual mercado de transferências de verão.

O jornal "Al-Riyadiyah" saudita revelou que a direção da sociedade do clube Al-Hilal não se opõe a receber propostas pela compra do contrato de Cancelo, numa indicação de que o clube está aberto à ideia de prescindir dos serviços do lateral português antes do arranque da nova temporada.

O jornal acrescentou que ao contrato de Cancelo resta uma temporada, e que a direção do Al-Hilal não se opõe a vendê-lo, sobretudo perante o desejo do próprio jogador de viver uma nova experiência e sair das fileiras da equipa.

Cancelo tinha-se juntado ao Al-Hilal durante o mercado de transferências de verão de 2024, proveniente do Manchester City inglês, ao abrigo de um contrato que se estende até 30 de junho de 2027.

Desde a sua chegada ao clube saudita, o internacional português disputou 45 jogos em várias competições, nos quais marcou três golos e distribuiu 14 assistências, confirmando a sua notável presença ofensiva apesar da sua posição defensiva.

Durante a segunda metade da temporada passada, Cancelo transferiu-se para o Barcelona por empréstimo, tendo alinhado com a camisola da equipa catalã em 23 jogos em várias competições, nos quais marcou dois golos e distribuiu três assistências, antes de terminar o período de empréstimo e regressar ao Al-Hilal.