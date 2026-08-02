As negociações do Barcelona com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo lateral português João Cancelo, chegaram a um estágio muito avançado.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona já chegou a um acordo com o jogador sobre seu salário desde o fim da temporada passada.

Ressaltou que alguns detalhes fiscais relacionados à transação causaram o atraso, embora ela fosse considerada uma prioridade tanto para o técnico Hans Flick quanto para o diretor esportivo Deco, depois que o lateral português apresentou um nível de destaque durante seu período de empréstimo, que durou 6 meses no estádio Camp Nou.

Atualmente, Cancelo realiza treinos individuais com autorização do Al-Hilal, que não o inclui em seu projeto para a nova temporada.

O clube saudita já o havia considerado um jogador vendável, e chegou a reforçar essa posição com a contratação do internacional saudita Mohammed Mahzari por cerca de 8 milhões de euros.

Ainda assim, o Al-Hilal busca recuperar parte do valor que pagou quando contratou Cancelo do Manchester City, por isso espera-se que sua transferência seja fechada por cerca de 10 milhões de euros.

O Barcelona entende que o negócio representa uma excelente oportunidade, tanto do ponto de vista esportivo quanto econômico, pois Cancelo mostrou um bom nível com a camisa do time catalão, se impôs como titular na posição de lateral esquerdo e fez algumas partidas de destaque.

Hans Flick também elogiou sua capacidade de atuar em mais de uma posição, além de seu potencial ofensivo, que o tornou um dos jogadores que mais criaram gols durante a segunda metade da temporada passada.