A negociação para o retorno de João Cancelo ao Barcelona entrou em sua fase decisiva, já que o clube catalão confia em concluir a operação nos próximos dias, após semanas de conversas, para assim garantir um dos objetivos da direção esportiva e do técnico Hansi Flick, que consiste em manter o mesmo grupo defensivo que disputou a última temporada.

Segundo o jornal espanhol "As", o jogador português assinará um contrato com o Barcelona válido pelas próximas duas temporadas.

O jornal revelou que Barcelona e Cancelo já haviam chegado, há algum tempo, a um acordo sobre as condições de seu retorno, mas a negociação se prolongou mais do que o esperado por causa da necessidade de o jogador chegar a um acordo com o Al-Hilal, com quem tinha um contrato válido por mais um ano.

Apesar de ainda não terem sido divulgados valores oficiais, o clube catalão pagará cerca de 8 milhões para contar com os serviços de Cancelo.

Cancelo sempre teve a clara vontade de continuar no Barcelona, já que não queria sair após seu primeiro empréstimo, mas o clube catalão não conseguiu chegar a um acordo com o Manchester City, que acabou vendendo-o ao Al-Hilal.

O jogador português foi a contratação do Barcelona na janela de inverno da última temporada, após a lesão de Christensen, e seu desempenho convenceu Hansi Flick, que fez questão de sua permanência.

Além de sua capacidade de atuar pelo lado esquerdo, Cancelo também pode jogar pelo lado direito, e ainda conta com uma grande experiência que representa um valor adicional no atual elenco do Barcelona, que reúne muitos jogadores jovens.