A nova marca alemã começou a aparecer com clareza dentro do estágio de pré-temporada do Barcelona na Inglaterra, e desta vez não apenas por meio de Hansi Flick sozinho, mas por meio de seu "homem" de confiança, que ele trouxe consigo para assumir as pastas mais importantes.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Benjamin Kugel, o novo preparador físico, roubou os holofotes durante a segunda sessão de treinos da equipe, realizada nas instalações da Federação Inglesa em St. George's Park, confirmando que não é apenas um acréscimo à comissão técnica, mas o braço direito de Flick no novo projeto do Barcelona.

Kugel, que chegou como substituto de Julio Tous em sua primeira experiência na Espanha após passagens marcantes por Werder Bremen, Colônia, PSV Eindhoven e Benfica, assumiu de forma pessoal e direta a pasta de preparação do recém-chegado Karim Adeyemi.

Kugel goza de confiança absoluta de Flick, por ser companheiro de sua jornada durante quase uma década inteira na comissão técnica da seleção alemã, quando Flick era auxiliar de Joachim Löw, e juntos conquistaram a Copa do Mundo de 2014. Essa confiança fez com que Flick lhe entregasse a missão de supervisionar por completo o programa físico específico de Adeyemi.

E o resultado desse trabalho foi evidente, já que o ponta alemão apresentou um progresso físico notável, a ponto de Flick decidir escalá-lo pela primeira vez com a camisa do Barcelona na próxima sexta-feira, diante do Birmingham City, às 20h45, depois de ter ficado de fora do amistoso contra o Como por falta de condicionamento.

E a marca do "homem de Flick" não parou apenas em Adeyemi, mas se estendeu para incluir todo o grupo, com Kugel impondo um ritmo físico intenso que ficou nítido em Fermín López e Ronald Araújo, e até mesmo em Alejandro Baldé, recuperado de uma lesão no púbis, que segue seu último programa de reabilitação após uma cirurgia no metatarso, preparando-se para o retorno antes do confronto contra o Elche no dia 23 de agosto.