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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Nova lesão... Salah causa preocupação ao Egito na Copa do Mundo

M. Salah
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Egito
Irã

Um golpe impactante

Mohamed Salah, astro do Egito, causou preocupação aos Faraós durante o confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Salah deixou o campo aos 57 minutos devido a uma lesão, sendo substituído por Ahmed Mostafa Zizo.

As câmeras flagraram Salah colocando gelo na coxa enquanto estava sentado no banco de reservas após a substituição.

Vale lembrar que a partida entre Egito e Irã também contou com a lesão e a saída do zagueiro Mohamed Abdel Moneim ainda no primeiro tempo.

Já no confronto entre Egito e Nova Zelândia, na segunda rodada da Copa do Mundo, os jogadores Hamdi Fathi e Hossam Abdel Majeed sofreram lesões.

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