Nova lesão... Salah causa preocupação ao Egito na Copa do Mundo

Mohamed Salah, astro do Egito, causou preocupação aos Faraós durante o confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Salah deixou o campo aos 57 minutos devido a uma lesão, sendo substituído por Ahmed Mostafa Zizo.

As câmeras flagraram Salah colocando gelo na coxa enquanto estava sentado no banco de reservas após a substituição.

Vale lembrar que a partida entre Egito e Irã também contou com a lesão e a saída do zagueiro Mohamed Abdel Moneim ainda no primeiro tempo.

Já no confronto entre Egito e Nova Zelândia, na segunda rodada da Copa do Mundo, os jogadores Hamdi Fathi e Hossam Abdel Majeed sofreram lesões.