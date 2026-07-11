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Nova iniciativa do Real Madrid para renovar o contrato de Vinícius

Mercado da bola
La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
Brasil
Espanha

O Real Madrid e seu craque brasileiro, Vinícius Júnior, estabeleceram um prazo final para definir o futuro do jogador antes do início da pré-temporada.

De acordo com o jornalAS”, o Real Madrid e Vinícius mantiveram conversas e concordaram em se reunir nos últimos dias deste mês para resolver a questão da renovação.

Vinícius demonstrou claramente seu desejo de permanecer no Real Madrid, onde assumirá a função de vice-capitão da equipe, comandada pelo técnico português José Mourinho.

Os dirigentes do Real Madrid preferem, assim como fizeram em ocasiões anteriores, aguardar o fim das férias antes de resolver as questões relacionadas à renovação dos contratos. 

Após o clima de apreensão que prevaleceu nos últimos dias, o otimismo e a total confiança na possibilidade de se chegar a um acordo voltaram a prevalecer.

Vinícius reiterou mais uma vez seu desejo de permanecer no clube, o que comunicou ao presidente do Real Madrid e aos demais dirigentes, além de demonstrar disposição para assinar um novo contrato.

Naturalmente, toda oferta tem um prazo de validade, e a proposta apresentada pelo Real Madrid não é exceção; no entanto, a recente aproximação entre as partes indica a possibilidade de encerrar o assunto em menos de um mês.

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