Nottingham Forest x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Times entram em campo nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Nottingham Forest e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no City Ground, pela Copa da Liga Inglesa. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Nottingham Forest quer deixar a má campanha que faz no inglês para trás - o time é o lanterna. No entanto, o departamento médico dos mandantes está cheio.

Do outro lado, o Tottenham vem de derrota no fim de semana e acabou caindo para o quarto lugar do inglês. Os Spurs devem ir a campo com uma equipe bastante modificada, enquanto o coreano Son segue sendo desfalque.

Prováveis escalações

Escalação do provável NOTTINGHAM FOREST: Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; O'Brien, Yates, Mangala; Lingard, Awoniyi, Surridge.

Escalação do provável TOTTENHAM: Forster; Doherty, Sanchez, Tanganga, Lenglet, Sessegnon; Skipp, Bentancur, Bissouma; Lucas, Gil.

Desfalques

Nottingham Forest

Omar Richards, Harry Toffolo, Giulian Biancone, Jack Colback e Moussa Niakhate estão todos no departamento médico.

Tottenham

Son é o único desfalque dos Spurs.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: St Jame's Park, Newcastle - ING