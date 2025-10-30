Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

O Nottingham Forest recebe o Manchester United neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do City Ground, em Nottingham, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).
O time da casa ocupa a 18ª posição e tem 5 pontos até o momento, uma vitória, dois empates e seis derrotas. Na última partida da Premier League, ganharam do Wolverhampton, fora de casa, com gols de Marcus Tavernier (25') e Eli Junior Kroup (40').
Já o Manchester United é o sexto colocado com 16 pontos conquistados e um retrospecto de cinco vitórias, um empate e três derrotas. No último jogo, ganharam por 4 a 2 do Brighton, no Old Trafford, com gols de Matheus Cunha (24'), Casemiro (34'), e Bryan Mbeumo (61' e 90+7'), enquanto Danny Welbeck (74') e Charampalos Kostoulas (90+2') diminuiram para os visitantes.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Nottingham Forest: Matt Sels; Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic e Nicolò Savona; Douglas Luíz e Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche
Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Matthjis de Light e Leny Yoro; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Amad Diallo; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim
Desfalques
Nottingham Forest
Lesionados: Ola Aina, Dilane Bakwa, Chris Wood e Oleksandr Zinchenko.
Manchester United
Lesionados: Harry Maguire, Lisandro Martínez e Mason Mount.
Quando é?
- Data: sábado, 1 de novembro de 2025
- Horário: 12h (de Brasília)
- Local: City Ground, Nottingham - Inglaterra