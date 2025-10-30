+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoManchester United
Joaquim Lira Viana

Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no City Ground; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Nottingham Forest recebe o Manchester United neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola no gramado do City Ground, em Nottingham, com transmissão ao vivo de ESPN e Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a 18ª posição e tem 5 pontos até o momento, uma vitória, dois empates e seis derrotas. Na última partida da Premier League, ganharam do Wolverhampton, fora de casa, com gols de Marcus Tavernier (25') e Eli Junior Kroup (40').

Já o Manchester United é o sexto colocado com 16 pontos conquistados e um retrospecto de cinco vitórias, um empate e três derrotas. No último jogo, ganharam por 4 a 2 do Brighton, no Old Trafford, com gols de Matheus Cunha (24'), Casemiro (34'), e Bryan Mbeumo (61' e 90+7'), enquanto Danny Welbeck (74') e Charampalos Kostoulas (90+2') diminuiram para os visitantes.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: Matt Sels; Neco Williams, Murillo, Nikola Milenkovic e Nicolò Savona; Douglas Luíz e Elliot Anderson; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White e Dan Ndoye; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche

Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Matthjis de Light e Leny Yoro; Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro e Amad Diallo; Matheus Cunha e Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Brighton crest
Brighton
BHA

Desfalques

Nottingham Forest

Lesionados: Ola Aina, Dilane Bakwa, Chris Wood e Oleksandr Zinchenko.

Manchester United

Lesionados: Harry Maguire, Lisandro Martínez e Mason Mount.

Quando é?

  • Data: sábado, 1 de novembro de 2025
  • Horário: 12h (de Brasília)
  • Local: City Ground, Nottingham - Inglaterra
