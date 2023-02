Nottingham Forest x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam neste sábado (18), às 12h (de Brasília), no City Ground, em duelo válido pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Arsenal por 3 a 1, o Manchester City busca emplacar o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Inglês para seguir na briga pela liderança. No momento, soma 51 pontos, com 16 vitórias, três empates e apenas três derrotas, enquanto o Nottingham Forest, na 14ª posição com 24 pontos, vem de derrota para o Fulham por 2 a 0 na última rodada.

Em 101 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City registra 41 vitórias, contra 33 do Nottingham Forest, além de 27 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Citizens golearam por 6 a 0.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Laporte; Rodri, Bernardo; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Nottingham Forest: Navas; Aurier, Worrall, Felipe, Lodi; Danilo, Freuler, Shelvey; Gibbs-White; Johnson, Wood.

Desfalques

Nottingham Forest

Scott McKenna e Willy Boly se juntaram a Dean Henderson, Moussa Niakhate, Taiwo Awoniyi, Giulian Biancone, Omar Richards e Cheikhou Kouyate no departamento médico.

Manchester City

John Stones continua se recuperando de lesão no tendão da coxa e deve desfalcar a equipe até o fim do mês.

