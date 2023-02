Manchester City mostra por que é o mestre contra um Arsenal ainda aprendiz

O time treinado por Guardiola conseguiu o lugar superior na tabela diante da equipe de Arteta

O duelo entre Arsenal e Manchester City, um daqueles jogos com pinta de final mesmo inserido em torneio de pontos corridos, foi dos mais aguardados desta Premier League 2022/23. Na construção da expectativa para o confronto, parte da imprensa britânica fez comparações com a saga Star Wars pelo simples fato de o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, ser um aprendiz de Guardiola, o comandante dos Citizens. E na disputa entre mestre e aluno, quem levou melhor foi o mais experiente: vitória por 3 a 1 do City, em Londres, que fez a equipe azul ultrapassar o Arsenal no topo da tabela.

E não é que as comparações com Star Wars deram certo dentro do Emirates Stadium? Caso você nunca tenha visto a saga, (ALERTA DE SPOILER!!!) em um dos momentos mais importantes da história Obi-Wan, o mestre, enfrenta Anakin, o promissor aprendiz que vai acabar se transformando em Darth Vader. A luta é tensa e emocionante, mas o mestre faz uso de sua experiência para se defender da força do mais jovem e, ao explorar erros cometidos pela impetuosidade, acaba levando a melhor.

Tudo bem que Arteta não é nenhum Darth Vader, embora sua cabeleira pareça até um pouco com o capacete usado pelo icônico vilão, mas a sua equipe, líder até então, deu mostras de ainda não estar pronta para voltar a ser campeã nacional. Ao menos se comparada a um Manchester City com mestrado em títulos de Premier League. O jogo teve partes de equilíbrio, muita emoção, mas a vitória do time treinado por Pep Guardiola pareceu ser o mais natural resultado: De Bruyne abriu para os Citizens após falha do lateral Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka empatou, de pênalti, para os donos da casa, mas Grealish e Erling Haaland sacramentaram o triunfo do City.

A tabela agora mostra o time azul de Manchester na liderança, com os mesmos 51 pontos do Arsenal mas levando a melhor nos critérios de desempate. O histórico recente mostra que não é nada fácil tirar o time de Guardiola da liderança – e Arteta, que foi assistente de Pep no Etihad Stadium antes de assumir o Arsenal, sabe muito bem disso. Voltando às comparações com Star Wars e a luta entre mestre e aprendiz, antes de acabar de vez com o embate, Obi-Wan avisa ao seu pupilo: “Acabou, Anakin, eu estou no lugar mais alto”.

O Campeonato Inglês, contudo, está longe de acabar e ainda reserva um novo encontro entre City e Arsenal, Guardiola e Arteta, em abril. E se o histórico tanto da famosa saga da cultura pop, quanto do City de Pep, de fato mostra que chegar ao lugar mais alto é quase certeza de vitória/título após uma longa disputa, a esperança de Arsenal e Arteta é de escrever o seu próprio roteiro original. Só nos resta aguardar para ver o que vem por aí.