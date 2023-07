Nottingham Forest faz proposta pela contratação de Willian

Ex-jogador do Corinthians também tem conversa com outros clubes da Premier League, mas ainda não tomou uma decisão sobre o futuro

De saída do Fulham, o atacante Willian recebeu uma proposta do Nottingham Forest no mercado da bola. O brasileiro ainda não deu uma resposta sobre a investida, mas já deixou clara a predileção pela sequência na Inglaterra. Outros clubes da Premier League também conversam com o jogador de 34 anos, como soube a GOAL.

Os demais interessados em contar com o veterano são mantidos em sigilo. Há o entendimento do estafe que a revelação dos nomes pode atrapalhar o futuro da carreira. O atleta deve permanecer no Reino Unido para a próxima temporada europeia.

O Fulham também apresentou uma oferta com o intuito de renovar o contrato de Willian, mas não chegou a um acordo com o atleta. Na ocasião, ele disse ao clube que não pretendia assinar o contrato oferecido. O jogador busca um projeto interessante para o decorrer da carreira.

A volta ao Brasil está descartada por Willian. O jogador e os familiares ficaram incomodados com os episódios envolvendo ameaças na passagem pelo Corinthians. Ele não pretende atuar novamente no país até o fim da carreira.

Atacante de 34 anos disputou 30 partidas, somando 2.246 minutos em campo. No período, ele marcou cinco gols e deu cinco assistências para os companheiros.