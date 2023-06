Willian recusa oferta de renovação do Fulham e tem futuro indefinido

Meia quer seguir no futebol inglês e autorizou estafe a conversar com outros clubes

O meia Willian recusou uma oferta de renovação apresentada pelo Fulham. A notícia foi trazida primeiramente pelo London Evening Standard e confirmada pela GOAL. Ainda segundo soube a reportagem, as condições não agradaram ao jogador de 34 anos.

Segundo soube a GOAL, o meia entende que depois da boa temporada pelo Fulham merecia uma valorização, já que a chegada dele foi em termos mais modestos uma vez que o desejo, na ocasião, era deixar o Corinthians por conta dos momentos conturbados que viveu durante a passagem no clube.

Apesar da negar a oferta do Fulham, Willian não descarta seguir no clube desde que o projeto seja mais atrativo. A oferta era da extensão do vínculo por mais um ano. Além disso, o desejo do jogador é continuar na Premier League, mesmo que não siga na atual equipe.

Ainda segundo soube a GOAL, o jogador autorizou seu estafe a conversar com outros times do futebol inglês. O meia não deseja voltar ao futebol brasileiro e pretende encerrar a carreira na Europa.