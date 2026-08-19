Como informa a kicker, isso teria sido comunicado com toda a clareza ao jogador 19 vezes convocado pela seleção alemã, e uma transferência para outro clube lhe foi recomendada. Sob o comando do novo treinador Carles Martinez, a perspectiva de Andrich por minutos em campo é praticamente inexistente devido à mudança no sistema, de uma linha de três para uma linha de quatro defensores.

Andrich, que desde a saída de Granit Xhaka no verão passado levava a Werkself a campo como capitão, atuou na temporada passada como peça central da linha de três de Kasper Hjulmand. No entanto, ele muitas vezes não esteve isento de erros, e suas deficiências de velocidade também ficaram muito claras repetidas vezes.

Ainda assim, o jogador de 31 anos foi uma constância absoluta em uma temporada turbulenta do Bayer e, no fim, somou 46 jogos oficiais. O zagueiro adaptado de posição também marcou dois gols importantes: contra o BVB, fez o gol da vitória por 1 a 0 na 29ª rodada. Contra o Arsenal, depois finalista da Champions League, ele colocou a Werkself em vantagem de cabeça no jogo de ida e fez os torcedores do Bayer sonharem por um breve momento com uma grande zebra.

Andrich quer voltar à seleção alemã sob Klopp e precisa de minutos em campo

Agora, o tempo de Andrich em Leverkusen parece ter chegado ao fim após cinco anos e apesar de contrato até 2028. "Enquanto ninguém me expulsar daqui ou eu tiver a sensação de que preciso fazer algo novo, não vou forçar uma transferência", havia dito o próprio Andrich à Bild há pouco tempo, quando os primeiros rumores de despedida e um interesse do Eintracht Frankfurt circulavam.

Concretamente, segundo a kicker , isso nunca se tornou algo real com os hessianos, mas agora Andrich provavelmente de fato terá de "fazer algo novo", caso queira continuar tendo muitos minutos em campo. Esse desejo pode levá-lo ao exterior pela primeira vez na carreira. Pelo menos, Andrich consegue muito bem se imaginar em uma transferência para lá.

Andrich também ainda não descartou por completo a questão da seleção por causa do recomeço sob o técnico Jürgen Klopp. "Basicamente, tenho o objetivo de voltar a estar lá. Quero voltar a entrar no radar da seleção", disse ele ao kicker no início de agosto: "Tenho a ambição de voltar a fazer parte do time e ainda quero viver algo com a seleção."

Andrich já conheceu Klopp como comentarista de TV

Já havia uma troca intensa com Klopp durante a Copa do Mundo. Ambos atuaram como comentaristas de TV da Magenta durante o torneio. "Quando nos vimos, foi realmente divertido. Falamos muito sobre futebol", disse o meio-campista formado na base do Hertha BSC.

Antes disso, Andrich havia ficado fora da convocação de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo, enquanto na Eurocopa em casa de 2024 ele ainda era titular ao lado de Toni Kroos. Agora, provavelmente também perderá em definitivo seu espaço em Leverkusen.

Esse espaço deverá ser ocupado daqui para frente por jogadores mais jovens. No mercado de transferências de verão, o Leverkusen garantiu, por exemplo, o grande talento Kennet Eichhorn, que pode preencher exatamente o papel de Andrich no meio-campo defensivo. No entanto, foi diagnosticada no agora jogador de 17 anos uma "doença metabólica que requer tratamento". Por isso, ainda é totalmente incerto quando Eichhorn poderá fazer sua estreia pela Werkself.

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