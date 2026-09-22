A Federação Espanhola provocou polêmica na imprensa após publicar declarações antigas de Ortiz Arias, árbitro do último clássico de Madri, em uma mensagem que os jornais espanhóis consideraram uma resposta ao ataque do Real Madrid depois dos lances de arbitragem que geraram controvérsia na partida do último domingo.

O árbitro falou sobre as pressões a que os árbitros estão submetidos, afirmando que eles frequentemente se transformam em um "alvo fácil" para arcarem com a responsabilidade pelas derrotas, e também abordou o impacto do caso Negreira sobre a imagem da arbitragem espanhola e o consequente aumento na intensidade das críticas e da violência contra os árbitros.

Um episódio histórico que se transforma em polêmica

Arias apitou o confronto do clássico de Madri entre Atlético e Real, disputado no estádio "Riyadh Air Metropolitano", que foi marcado por uma polêmica de arbitragem após a partida, especialmente em relação à cobrança de alguns pela expulsão dos jogadores do Atlético de Madrid Kang In-lee e Cristian Romero.

Antes da partida, o árbitro madrilenho entrou para a história ao se tornar o primeiro árbitro da capital espanhola a apitar um clássico de Madri, em um passo que pôs fim a uma longa tradição ligada ao princípio da territorialidade nas designações de árbitros por parte do comitê de arbitragem.

Mas, após a partida, as decisões de Arias provocaram grande irritação dentro dos corredores do estádio "Santiago Bernabéu", já que o clube merengue manifestou sua contrariedade em relação à atuação do árbitro por meio das declarações do técnico português José Mourinho, do canal oficial do clube, além de comunicados oficiais da diretoria.

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"Os clubes nos responsabilizam pelas derrotas"

Após a partida do clássico, que teve Arias como protagonista, as contas oficiais da Federação Espanhola de Futebol em Madri voltaram a publicar trechos de uma entrevista concedida pelo árbitro antes do início da atual temporada, na qual ele falou sobre uma série de questões relacionadas à arbitragem, entre elas a responsabilização dos árbitros pelas derrotas, em vez de os clubes buscarem as verdadeiras causas dos resultados.

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Arias afirmou, segundo publicou o jornal espanhol "Sport": "Os árbitros são o elo mais fácil. Quando cometo erros e não quero que as pessoas dirijam as críticas a mim, atribuo ao árbitro a responsabilidade pelo erro ou pela derrota, porque ele não vai responder. E todo mundo vai aceitar esse discurso. E há muitos clubes que fazem isso".

E acrescentou: "Entendo que tomamos decisões nas quais às vezes podemos errar, ou que são difíceis de as pessoas compreenderem. E, em muitas ocasiões, aplicamos os regulamentos corretamente, mas as pessoas não os entendem, como nos casos de toque de mão na bola. No fim das contas, não somos nós que estabelecemos as diretrizes ou as regras".

E prosseguiu o árbitro: "Nós aplicamos as regras assim como o juiz aplica o direito penal ou o direito civil. Nós fazemos a mesma coisa".

O árbitro espanhol também falou sobre as críticas a que os árbitros estão sujeitos após as partidas, apontando que a forma como as perguntas lhes são feitas difere muito da maneira como se lida com os jogadores.

E esclareceu: "O que o jornalista vai me perguntar? Por que você não marcou o pênalti? Não conheço um jornalista que pergunte a um jogador: por que você desperdiçou o pênalti? Ele queria convertê-lo".

E acrescentou: "É difícil para as pessoas entenderem que eu vivo do meu sucesso em tomar decisões. Eu quero acertar nas minhas decisões, exatamente como um jogador de futebol quer ter êxito. E nunca se pergunta ao jogador como ele errou ao marcar um gol claro de dentro da pequena área e mandou a bola por cima do travessão".

E prosseguiu: "Aquele jogador queria marcar o gol. E eu quero acertar em todos os pênaltis, em todos os cartões vermelhos e em todas as decisões que tomo, naturalmente, porque isso me tornará melhor na minha profissão. E acho que as pessoas precisam entender isso".

"O caso Negreira causou um grande dano à arbitragem"

O árbitro, que atua na primeira divisão espanhola desde 2021, abordou o caso Negreira e seu impacto sobre os árbitros espanhóis, afirmando que ele contribuiu para o aumento da intensidade do clima em torno da arbitragem.

E disse: "Há muita violência agora. Vou a um estádio para assistir aos meus filhos e ouço gritos acusando os árbitros de corrupção. Fomos colocados sob os holofotes".

Ortiz Arias deu um exemplo para explicar seu ponto de vista, dizendo: "Imagine que você é funcionário de uma empresa e que um dos dirigentes da empresa cometeu coisas que não deveria ter feito. Isso faz de você um corrupto? Acho que certamente não".

O árbitro enfatizou a necessidade de separar as ações dos dirigentes do restante dos que trabalham no sistema de arbitragem, dizendo: "A questão é muito clara. Não se deve confundir um dirigente que cometeu coisas muito graves — e espero, se tudo o que aconteceu for verdade, que ele pague por isso, e isso é o que os juízes vão determinar, porque nos causou um grande dano".

E Ortiz Arias encerrou sua fala dizendo: "Por isso há uma violência muito maior do que a que existia antes. Acho que começamos a sair um pouco daquele túnel, mas isso nos custa muito".

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