Nos passos de Salah? Barcola recebe o primeiro alerta de Carragher

Bradley Barcola recebeu um alerta precoce sobre sua nova missão no Liverpool, depois de entrar nos planos do time pela primeira vez, após sua transferência para o estádio de Anfield, neste verão, vindo do Paris Saint-Germain.

E depois de sempre fazer questão de criticar o ídolo do Liverpool Mohamed Salah no clube, antes de sua saída ao fim da última temporada, parece que Jamie Carragher agora perseguirá Bradley Barcola, que acaba de iniciar sua trajetória no time.

O ex-capitão do Liverpool comentou sobre a estreia de Barcola com a camisa dos Reds, afirmando que o jogador pode enfrentar dificuldades para conseguir oportunidades regulares durante o próximo período.

O ex-zagueiro do Liverpool escreveu em sua conta na plataforma "X": "Barcola vai sofrer para conseguir uma chance com a versão atual do Gakpo", em referência ao nível que Cody Gakpo vem apresentando desde o início da temporada.

Gakpo começou como titular a partida contra o Ipswich Town, na sexta-feira, e deu as assistências para os dois gols de Alexander Isak na vitória por 2 a 0, depois de já ter marcado diante do Newcastle United e dado uma assistência contra o Nottingham Forest.

Barcola se juntou ao Liverpool vindo do Paris Saint-Germain por 123 milhões de libras esterlinas, mas começou a partida contra o Ipswich no banco de reservas, antes de entrar aos 64 minutos no lugar de Victor Muñoz.

A primeira participação foi limitada, diante da ausência do jogador em partidas desde a Copa do Mundo, por isso o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, explicou que a comissão técnica está tratando Barcola com cautela, afirmando que o jogador vem treinando bem e está em boa forma, e que ter jogado cerca de 30 minutos foi adequado para recuperar sua condição gradualmente.

Acrescentou que a maratona de jogos durante o próximo período dará a Barcola mais oportunidades de atuar, o que pode abrir gradualmente a porta para ele disputar uma vaga no time titular.

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