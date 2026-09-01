Nos passos de Messi: astro do Real Madrid anuncia aposentadoria da seleção

Menos de 24 horas após Lionel Messi anunciar sua aposentadoria da carreira internacional com a seleção da Argentina, um dos principais craques do Real Madrid anunciou o fim de sua trajetória com a seleção de seu país, afirmando que chegou a hora de abrir espaço para a nova geração.

O alemão Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, revelou por meio de sua conta oficial no Instagram sua aposentadoria da carreira internacional, após uma trajetória que se estendeu por mais de 10 anos com a camisa da seleção da Alemanha.

Rüdiger disse em seu comunicado: "Depois de um período de reflexão, senti que chegou a hora de encerrar minha trajetória com a seleção nacional e abrir espaço para a nova geração".

E acrescentou: "Quando vesti a camisa da seleção da Alemanha pela primeira vez, em 2014, eu não imaginava nem em meus sonhos que disputaria 86 partidas internacionais".

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O zagueiro do Real Madrid admitiu que a seleção não conquistou um grande título nos últimos torneios, mas ressaltou que esses anos permanecerão como um dos capítulos mais importantes de sua trajetória, dizendo: "Apesar da ausência do grande título e de termos sofrido algumas derrotas dolorosas, esse período permanecerá como um capítulo excepcional que me acompanhará por toda a vida".

Rüdiger agradeceu a seus companheiros na seleção, às comissões técnicas e administrativas com as quais trabalhou, e destacou especialmente Joachim Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, além de seu treinador nas seleções de base, Horst Hrubesch. Ele também dirigiu uma mensagem especial à torcida, valorizando seu apoio, sobretudo o clima que acompanhou a Eurocopa 2024 em solo alemão.

E encerrou seu comunicado dizendo: "Para mim, começa agora um novo capítulo, no qual me concentrarei totalmente em minha trajetória com o Real Madrid. Obrigado por esta jornada compartilhada".