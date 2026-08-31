Nos momentos decisivos: Barcelona fecha nova contratação da Bundesliga

O Barcelona concluiu o acordo para a contratação do jovem meio-campista alemão Mirza Catovic, que chega por empréstimo do Stuttgart para integrar o elenco do Barcelona Atlètic, dentro do plano do clube de reforçar a equipe reserva com jovens talentos com potencial de desenvolvimento.

De acordo com a rádio "Cadena SER", o negócio inclui uma opção de compra do contrato de Catovic após o fim do período de empréstimo, sendo que a ativação dessa cláusula está condicionada ao cumprimento, por parte do jogador, de um conjunto de metas esportivas acordadas entre os dois clubes. O valor da opção de compra é de 3,5 milhões de euros, segundo Fabrizio Romano, especialista em transferências na Europa.

Catovic tem 18 anos e se destaca pela capacidade de jogar entre as linhas, além da qualidade no trato com a bola, precisão nos passes e habilidade para avançar com ela, características que levaram o Barcelona a se movimentar para contratá-lo e lhe dar a oportunidade de dar continuidade à sua evolução em um novo ambiente competitivo.

O jogador do Stuttgart terá sua primeira experiência com o Barcelona Atlètic por uma temporada em regime de empréstimo, mantendo o clube catalão a possibilidade de contratá-lo em definitivo caso ele cumpra as metas esportivas estabelecidas no acordo.

A contratação de Catovic se insere na estratégia do Barcelona Atlètic baseada em combinar os jogadores promovidos da academia de La Masia com jovens talentos vindos de diferentes mercados do futebol, com o objetivo de construir uma equipe reserva capaz de desenvolver elementos que possam, futuramente, chegar ao time principal.