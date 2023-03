Noroeste x Velo Clube ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão Série A2

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Bauru, Noroeste e Velo Clube se enfrentam na noite desta terça-feira (21), a partir das 21h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo do canal Futebol Paulista no Youtube.

Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Noroeste entra em campo com a vantagem do empate. Já o Velo Clube precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Noroeste: Pablo, Luiz Carlos, John, Erick, Carlos Henrique, Luiz Thiago, Hygor, Dielo, Matheus, Maycon e Jonatas.

Velo Clube: Gabriel Feliz, Ynaiã, Carlos Alexandre, Heverton, Italo, Marcilio, Thiago, Franco, Felipe, Douglas e Denner .

Desfalques

Noroeste

Sem desfalques confirmados.

Velo Clube

Não há desfalques confirmados.

Quando é?