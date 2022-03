Nordeste FC: quanto custa e como assinar o serviço que transmite a Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste, um dos campeonatos mais especiais do Brasil, terá transmissão de todos os seus jogos para os torcedores, desde a fase eliminatória, graças ao Nordeste FC, streaming dedicado ao futebol da região. Disponível para ser acessado em diversas plataformas, o serviço oferece acesso total aos jogos da Lampions League, além de alguns outros campeonatos.

O Nordeste FC é uma boa opção para o amante do futebol regional, uma vez que tem todos os jogos do Nordestão, junto de conteúdos exclusivos que podem ser acessados pelos assinantes. E, melhor ainda, dependendo de sua operadora de televisão, plataformas que você já assina ou se é sócio torcedor de algum dos times parceiros, não precisa pagar a mais pela assinatura do serviço.

Para te ajudar, a GOAL te mostra tudo o que tem para saber do Nordeste FC, serviço de streaming em parceria com a Sportingbet.

O que o Nordeste FC transmite?

O serviço tem o direito de transmissão de todos os jogos da Copa do Nordeste, em todas as fases. E, além dos jogos, os assinantes também têm conteúdos exclusivos, incluindo bastidores, vídeos com melhores momentos e cobertura pré-jogo. Jogos do Campeonato Cearense, Eliminatórias da Copa do Nordeste e Copa do Nordeste sub-20 também estão disponíveis no catálogo de transmissão.

Para acompanhar, os assinantes têm a opção de usar o aplicativo - disponível nas lojas App Store e Google Play -, internet e canais nas operadoras.

Quanto custa para assinar o Nordeste FC?

Existem dois planos diferentes para o torcedor que quiser assinar o Nordeste FC. O primeiro deles, é de vínculo mensal, no valor de R$ 23,90, o segundo, que dura por toda a temporada, está com o preço especial de R$ 39,90 (o valor original é de R$ 59,90).

Mais artigos abaixo

Além disso, assinantes de algumas operadoras/plataformas de streaming e sócios torcedores de alguns times que disputam a Copa do Nordeste não pagam a mais pelo serviço. Veja a lista de operadoras e times que se enquadram nessa categoria.

Operadoras/plataformas:

Claro/Net

Vivo

Tim

Sky

Uol

Mob

Multiplay

Outcenter

Telecom

Max TV

Inter Service

InforLink

TexNet

NX TV

M.Net

Assaí Atacadista

Brahma

Sócios-torcedor que dão acesso ao Nordeste FC:

Atlético Alagoinhas

Bahia

Botafogo-PB

Campinense

Ceará

CSA

Para mais detalhes sobre as parcerias e o serviço, clique aqui para ir ao site do Nordeste FC.