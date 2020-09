Nome de Cristiano Ronaldo em CT motiva briga entre times de Portugal

O Nacional da Madeira, onde o jogador atuou quando criança, reivindica a exclusividade de homenagear o craque em seu CT de base

Não é segredo para ninguém que Cristiano Ronaldo, maior jogador da história de Portugal, instiga reações fortes em seu país natal. Agora, entretanto, o Nacional da Madeira levou tudo isso à um outro patamar: entrou em rota de colisão com o apenas por uma citação ao nome do craque.

O atual campeão da segunda divisão portuguesa carrega na sua história o fato de ser um dos clubes que fez parte da educação esportiva de CR7, que atuou na equipe de 1995 a 1997, quando tinha de 10 a 12 anos de idade. Assim, para o homenagear, a equipe da Ilha da Madeira nomeou o seu CT da base como "Cristiano Ronaldo Campus Futebol", em novembro de 2007.

Mas Cristiano, após deixar o Nacional em 2007, passou por outra equipe antes de chegar aos profissionais: trata-se do grande Sporting, um dos maiores clubes do país e por onde o jogador deu seus primeiros passos no futebol profissional, na temporada de 2002-03.

O Sporting, recentemente, então, decidiu também mudar o nome de seu centro de treinamentos do futebol de base para "Academia Cristiano Ronaldo", também homenageando o atleta. O problema é que a notícia não caiu bem... no Nacional da Madeira.

Nesta segunda-feira (21), em resposta à decisão do Sporting, o clube emitiu um comunicado afirmando "surpresa e estupefação" com a mudança de nome. O argumento dos madeirenses é de que o seu CT de base já o homenagearia desde 2007, e poderia haver confusões, algo que deveria ser evitado pelo registro de marcas.

🇵🇹 O Sporting anunciou que a Academia de Alcochete, onde treina a equipe principal e a categoria de base, passará a se chamar Academia Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/SyfXIlU7qG — Guia do Futebol (de 🏠) (@OGuiadoFutebol) September 21, 2020

O Nacional também pede que o Sporting reconsidere a decisão e volte atrás, permanecendo com o nome de "Academia de Alcochete". O presidente da equipe, Rui António Macedo Alves, assinou pessoalmente a carta.

Ambas as equipes, pelo menos, terão a chance de resolverem o assunto dentro de campo: o Nacional da Madeira foi campeão da Segunda Liga na última temporada e está de volta à elite de . O primeiro duelo entre as equipes está marcado para 10 de janeiro de 2021, pelo Campeonato Português.