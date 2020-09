Cristiano Ronaldo desafia o tempo em busca de recordes, e Portugal agradece

"Com trabalho os recordes acontecem de forma natural", disse o atacante de 35 anos após ultrapassar os 100 gols por sua seleção

Cristiano Ronaldo já conseguiu se colocar no olimpo histórico do futebol mundial, conquistou todos os títulos possíveis por clubes e, enquanto quebrava recordes que pareciam ser inalcançáveis, ainda ajudou a seleção portuguesa a conquistar seus dois primeiros títulos oficiais – a de 2016 e a primeira edição da UEFA , em 2019. Ou seja: CR7 não precisa provar mais nada a ninguém. A questão é que o atacante continua, aos 35 anos, a se desafiar constantemente, provando que ainda é um dos melhores da atualidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nesta terça-feira (08), Cristiano marcou dois belíssimos gols na vitória da seleção portuguesa sobre a , em jogo válido pela UEFA Nations League e que terminou com triunfo por 2 a 0. O primeiro, em cobrança de falta, teve caráter histórico por ter sido o seu 100º tento oficial vestindo a camisa de . Um feito que apenas o iraniano Ali Daei conseguiu até o momento e que o coloca, com 109 bolas nas redes, como o maior artilheiro de seleções em todos os tempos. Evidente que superar Daei está na mira de CR7, um atleta de elite obcecado por estar sempre no topo.

Mais times

Após uma temporada extenuante com a , que mais uma vez fracassou no sonho de conquistar a , o gajo chegou até mesmo a ser questionado, apesar de ter feito sua melhor temporada, sob o ponto de vista goleador, desde que trocou o pelo clube italiano. O problema é que as críticas sobre Cristiano Ronaldo tendem a ser direcionadas à comparação com suas versões anteriores, em um auge espetacular, mas que vai ficando para trás. Lionel Messi, o grande rival do português, também sofre com esta mesma tendência.

CR100! Cristiano Ronaldo chega a 100 gols por Portugal! 🇵🇹💯



Quem segura o robozão? Uma marca que somente o iraniano Ali Daei fez... 🎯



E o recorde total por uma seleção é 109! Falta pouco! 😎⚽ pic.twitter.com/yyd9hGNfMW — Goal (@GoalBR) September 8, 2020

Se praticamente não há atletas que consigam parar CR7 e Messi quando eles estão em seus melhores dias, o tempo é quem aparece no horizonte como marcador implacável: de Cristiano, Lionel e de todos nós.

É por isso que marcas como esta, atingida por Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, merecem celebração. O atacante, aos 35 anos, ainda vem levando vantagem sobre o tempo. Durante a semana, trabalhou para se recuperar de uma infecção no pé direito – que impossibilitou sua participação no duelo anterior, contra a – e, como se imaginasse como chegaria à centena de tentos com a camisa lusa, treinou faltas exaustivamente nas atividades.

O maior artilheiro da história do Real Madrid e da Champions League, maior goleador da Juventus em uma temporada desde a década de 1950, artilheiro máximo da seleção portuguesa e dono de vários outros recordes já tem mais um para quebrar: tornar-se o maior artilheiro de uma seleção na história do futebol. E seguindo a normalidade, ele vai conseguir isso.

(Foto: Getty Images)

“Consegui chegar aos 100 gols e agora vou em busca do recorde (109) . Não estou obcecado com isso pois acredito que com trabalho os recordes acontecem de forma natural", afirmou CR7 após a vitória sobre os suecos, em declarações publicadas no site oficial da UEFA. “

Cristiano Ronaldo pode, hoje, ter como marcador implacável dentro de campo apenas o tempo, mas segue com fome sem fim para continuar quebrando recorde atrás de recorde. Um dia, o jogador nascido na Ilha da Madeira será batido pelo passar dos anos, mas seu esforço nesta corrida contra o tempo já lhe garantiu caráter de imortalidade na história do esporte.

É bom aproveitarmos enquanto vivemos para ver Cristiano Ronaldo em campo.