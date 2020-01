Monaco 1 x 4 PSG: Mbappé e Neymar marcam, e Paris Saint-Germain abre vantagem na Ligue 1

Fim de papo! O vence o por 4 a 1! Após um primeiro tempo de muita correira, com gols de Mbappé e Neymar, PSG volta ao gramado cadenciando a partida e, mesmo assim, amplia a vantagem com Sarabia, após bom lançamento de Verratti. No fim, Navas sai do gol sem achar nada e Bakayoko faz o gol de honra do Monaco após a bola bater em sua coxa sem querer, enquanto Mbappé recebe ótimo passe em contra-ataque de Neymar e dá números finais ao jogo.

Com a vitória por 4 a 1, o Paris chega aos 49 pontos, abrindo oito de distância para o vice-líder, Olympique. O Monaco permanece no meio da tabela, com 29, na 9ª posição.