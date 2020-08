Inter perde Guerrero, lesionado - e 38% dos gols em 2020 com ele

O atacante peruano vinha fazendo uma excelente temporada pela equipe gaúcha até sofrer lesão contra o Fluminense

O perdeu para o , no domingo (16), pela terceira rodada do Brasileirão, e acabou perdendo também o seu artilheiro para o decorrer de 2020: Paolo Guerrero sofreu lesão no ligamento do joelho direito e terá que passar por cirurgia. Segundo informação do GE, o peruano vai ficar seis meses fora dos gramados.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Guerrero deixou o campo do Maracanã de maca e demonstrando sentir dores após choque com Igor Julião, defensor do Fluminense, no segundo tempo da partida. Nos primeiros 45 minutos, o camisa 9 colorado marcou o seu terceiro gol em três duelos nesta Série A antes de o Tricolor Carioca conseguir a virada por 2 a 1 graças a dois pênaltis convertidos por Nenê.

Mais times

É difícil não imaginar o Inter sentindo a ausência de Guerrero. Além de os três gols colocarem, neste momento, o peruano no topo da artilharia deste Brasileirão, o camisa 9 também é o maior goleador colorado na temporada: balançou as redes dez vezes em 15 partidas, o dobro em relação a Thiago Galhardo, vice-artilheiro do time neste ano.

Nossa camisa 9 vai precisar da nossa torcida em dobro nesse momento difícil. O homem é brabo e vai sair dessa ainda mais forte! 💪



Força, Guerrero! A torcida colorada está contigo! 🇦🇹 pic.twitter.com/tN9lATZy8y — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 17, 2020

Foram quatro gols marcados no e outros três tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Além do toque final, Guerrero também deu três assistências – uma para cada competição aqui citada. Ou seja, o time também perde um importante criador de jogadas ofensivas.

Dentre o total de 34 tentos marcados pelo Internacional em 2020, 13 tiveram participação direta de Guerrero. Ou seja: o peruano contribuiu para 38% dos gols marcados pela equipe gaúcha. Sem contar com seu camisa 9 neste ano, caberá a Eduardo Coudet encontrar soluções para evitar que o time sinta tanto a ausência do atacante. William Pottker e Yuri Alberto são as opções mais óbvias à disposição do treinador.