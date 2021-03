Grêmio ou Fluminense: quem estreia na pré-Libertadores na quarta-feira em jogo do SBT?

A definição do adversário do Ayacucho depende do campeão da Copa do Brasil

A Pré-Libertadores já começou e dois times brasileiros vão para a disputa. O Santos já está garantido na fase preliminar, enquanto a outra vaga segue em aberto, podendo ser de Grêmio ou Fluminense, dependendo do campeão da Copa do Brasil.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Santos estreia na terça-feira (9), contra o Deportivo Lara, com transmissão exclusiva do Fox Sports. Já o outro brasileiro, que jogaria no mesmo dia, teve seu jogo adiado para quarta-feira (10), por conta da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras, já que o Tricolor pode ter que disputar a partida, que será contra Ayacucho, do Peru.

O segundo jogo terá transmissão do SBT, que confirmou que vai passar a partida independente de quem for o time brasileiro envolvido na disputa. Fora este confronto, a emissora vai manter as transmissões nas noites de terça-feira.

Quem vai disputar a Pré-Libertadores: Fluminense ou Grêmio?

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O adversário do Ayacucho só será definido após o segundo jogo da final da Copa do Brasil, que será na noite do domingo (7). São dois os possíveis cenários e cada um leva um dos dois Tricolores à fase preliminar e o outro à fase de grupos.

O primeiro cenário depende que o Palmeiras seja campeão. O time paulista já está garantido na fase de grupos da Libertadores, já que venceu a última edição da competição e, por isso, mais uma vaga para a fase de grupos seria aberta, transformando o G4 - grupo dos times que têm vaga direta - do Campeonato Brasileiro, em G5. O Fluminense, como quinto colocado na tabela, é quem "herdaria"a classificação.

O segundo cenário tem o Tricolor como campeão da Copa do Brasil. Neste caso, a vaga direita iria para o time gaúcho, que terminou o Brasileirão na sexta colocação, fora da zona de classificação direta. sem uma vaga extra, o Fluminense se junta ao Santos na fase preliminar da Libertadores.

O segundo jogo da final da Copa do Brasil, que define o classificado, será no domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Jogando fora de casa, o Palmeiras já abriu a vantagem de 1 a 0, que permite que o time empate e seja campeão.

Já a estreia na Pré-lIbertadores, para qualquer que seja o time, será na quarta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), no Brasil - Rio de Janeiro ou Porto Alegre, dependendo da equipe classificada.