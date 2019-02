Emerson é "apresentado" no Bétis: "Quero agradecer esta oportunidade"

Lateral-direito brasileiro se juntará ao clube espanhol em 10 de fevereiro

Ex-Atlético-MG, o lateral-direito Emerson defenderá o Bétis neste restante de temporada. O jogador se juntará ao clube em 10 de fevereiro, após o fim do Sul-americano sub-20 que está disputando com a Seleção Brasileira da categoria.

Por isso, Emerson ainda não foi apresentado no novo clube, mas já disse suas primeiras palavras como jogador do Bétis.

"Olá, pessoal. Queria agradecer ao Bétis, que é um grande clube europeu, pela oportunidade que está me dando de fazer parte desta família. Estou muito feliz de vestir essa camisa e queria dizer a todos que vou dar o melhor para conquistar títulos e dar muitas alegrias a esses maravilhosos torcedores. Um grande abraço do seu lateral. Viva Bétis! Vamos!", publicou o jogador em suas redes sociais.

A transferência de Emerson também foi anunciada pelo Barcelona. No acordo entre Bétis, Barça e Atlético-MG, o jogador irá ao Bétis por empréstimo até 1º de julho, quando vai se transferir em definitivo aos Blaugranas por 12 milhões de euros. No entanto, segundo o Mundo Deportivo, no mesmo dia, o Barcelona venderá 50% do lateral aos verdiblancos pela metade do valor e repassar o atleta.

Emerson vai assinar com o Barça até 2024, mas seguirá no Bétis até junho de 2021, quando o Barcelona poderá recuperá-lo se pagar os 6 milhões de euros de volta ao Bétis. Se o clube catalão não exercer a opção de recompra, o Bétis poderá negociar a compra total do passe do lateral ou uma maior percentagem.