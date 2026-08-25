No El Partidazo de Cope, Canizares se irritou com a teatralidade de Vinicius na vitória do Real por 2 a 1 sobre o Espanyol Barcelona, na estreia em LaLiga no fim de semana passado. O atacante dos merengues caiu várias vezes na área e, em todas elas, pediu um pênalti sem sucesso.

Canizares usou o comportamento de Vinicius em campo como motivo para questionar o valor dele para um time: "Neste verão, houve um debate. Ele ainda tinha mais um ano de contrato, vendem ou não? O que ele te dá futebolisticamente em comparação com o que ele te tira. Sabe o que aconteceu? Ninguém o quer", especulou o ex-jogador de 56 anos, que disputou ao todo 55 partidas oficiais pelo Real nos anos 1990 e depois se tornou um ícone no Valencia (1998 a 2008), sugerindo que Vinicius simplesmente não tinha opções para uma possível saída de Madri.

"Ninguém quer um jogador assim em seu clube. E não acredito que ele tenha tido qualquer oferta", prosseguiu Canizares. "O Real Madrid foi forçado e teve de renovar o contrato dele, porque certamente nenhum clube entrou em contato com ele ou com seu empresário, já que ninguém quer um jogador com essas características. Bem, talvez um clube menor... Newcastle", continuou o ex-goleiro da seleção espanhola em 46 partidas.

Arsenal tentou atrair Vinicius Junior com oferta recorde?

A renovação do contrato de Vinicius, que antes se encerrava em 2027, se arrastou por muito tempo e, havia um ano e meio, era regularmente um dos temas dominantes na capital espanhola. Como o Real não queria atender às supostamente exorbitantes exigências salariais do jogador de 26 anos, as negociações teriam sido interrompidas por um período. No fim, porém, as partes chegaram a um acordo e, no início de agosto, Vinicius prorrogou seu vínculo de longo prazo até 2032.

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Além dos principais clubes endinheirados da Arábia Saudita, o Arsenal também teria demonstrado interesse recentemente. Segundo relatos da imprensa, o campeão inglês estaria até disposto a transformar Vinicius no jogador mais bem pago da história do clube para levá-lo de Madri a Londres. Fora isso, os rumores em torno de Vinicius ficaram mais tranquilos nos últimos meses, o que também se explica pelo fato de que simplesmente poucos clubes no mundo teriam condições financeiras de contratar o atacante da seleção brasileira.

O novo técnico do Real, Jose Mourinho, por sua vez, saiu publicamente em defesa de seu principal astro depois da nova polêmica envolvendo Vinicius na partida contra o Espanyol. "Vini não é santo, mas o que fazem com ele é demais", destacou Mourinho após a apertada vitória fora de casa na noite de sábado e foi enfático sobre a forma como Vinicius é tratado em estádios adversários: "Estamos em uma era social de combate ao bullying. Com Vini, ainda estamos na fase do bullying, seja por parte do adversário, seja por parte do público. Precisamos educá-lo da melhor maneira possível e prepará-lo da melhor maneira possível para isso."