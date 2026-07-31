Nijhuis aponta o técnico ideal para a seleção da Holanda

Bas Nijhuis defende Louis van Gaal como novo técnico da seleção holandesa. O treinador de 74 anos já esteve ligado à Oranje em três ocasiões anteriores e levou a Holanda a uma quartas de final e uma semifinal de Copa do Mundo.

Arne Slot não vê com bons olhos o cargo de técnico da seleção, como ficou claro na quinta-feira. O ex-treinador de, entre outros, Feyenoord e Liverpool pretende se concentrar no futebol de clubes por enquanto.

No De Oranjezomer, Nijhuis aponta Van Gaal como sucessor de Ronald Koeman. "Eu mesmo sou muito fã. Eu acharia fantástico se Louis van Gaal voltasse. Sou muito fã dele como pessoa e treinador. Eu acharia isso maravilhoso. Mas provavelmente não vai acontecer."

Segundo relatos, Slot queria assinar até a Eurocopa de 2028. Nigel de Jong, diretor de futebol de elite da KNVB, via mais vantagens em uma parceria até 2030. No talk show, a duração do contrato é apontada como motivo da decisão de Slot de abrir mão da seleção holandesa.

"Também se fala e se escreve tanta coisa. Quem diz que isso está certo?", questiona Nijhuis em voz alta. "Mas acho que é simplesmente cedo demais para Slot, a seleção holandesa."

A vaga na seleção holandesa está aberta desde o fim de junho. Koeman deixou o cargo pouco depois da eliminação na Copa do Mundo, na fase de 16 avos de final contra Marrocos, nos pênaltis.

A expectativa é de que a KNVB nomeie um novo técnico em curto prazo. O técnico da seleção sub-21 da Holanda, Michael Reiziger, parece ser um candidato sério para ser promovido.