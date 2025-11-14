Nigéria x República Democrática do Congo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026

A seleção da Nigéria recebe o República Democrática do Congo neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), pela final da repescagem das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Moullay Hassan Stadium, em Rabat, e possui transmissão ao vivo de CazéTV e FIFA+ (confira a programação completa de futebol aqui).

A equipe da Nigéria ficou na segunda posição do Grupo C das Eliminatórias da África, com 17 pontos conquistados em dez partidas e retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. O último jogo que a seleção nigeriana disputou foi a semifinal das Eliminatórias, contra o Gabão, que terminou em uma vitória por 4 a 1 com gols de Akor Adams (78'), Chidera Ejuke (97') e Victor Osimhen (102' e 110'), enquanto Mario Lemina (89') diminuiu para os gaboneses.

Já a República Democrática do Congo ficou na segunda posição do Grupo B, com 22 pontos, os quais vieram de sete vitórias, um empate e duas derrotas em dez jogos. A última partida que jogou foi a semifinal das Eliminatórias da outra chave, contra Camarões, que terminou com vitória por 1 a 0 para os congoleses, gol de Chancel Mbemba (90+1').

A seleção que levar a melhor na partida ficará com a vaga africana na repescagem mundial, que acontecerá em março do ano que vem. As seleções da CAF (Confederação Africana de Futebol) classificadas diretamente para a Copa até o momento foram: Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde (estreante), Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana.

Prováveis escalações

Nigéria: Nwabali; Sanusi, Frederick, Bassey e Osayi-Samuel; Iwobi, Onyeka e Adams; Lookman, Osimhen e Chukwueze. Técnico: Eric Chelle.

RD Congo: Mpasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba e Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki e Pickel; Mbuku, Bakambu e Bongonda. Técnico: Sebastien Desabre.

Desfalques

Nigéria

Suspensos: Wilfred Ndidi.

RD Congo

Lesionados: Yoane Wissa.

Quando é?