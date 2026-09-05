Nico e Iñaki Williams conduzem o Athletic Club a ampla vitória sobre o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid sofreu neste sábado sua primeira derrota na temporada de LaLiga. Em Bilbao, o Athletic Club foi forte demais e venceu por 3 a 0, com gols de Nico Williams e Robert Navarro logo após o intervalo e de Oihan Sancet já perto do fim. O Atlético soma sete pontos após quatro jogos, enquanto o Athletic tem seis em quatro.
No Atlético, Julián Álvarez começou no banco, sem muita surpresa. O argentino quis sair durante praticamente todo o verão, mas seu clube não atendeu ao desejo e o manteve preso ao contrato, válido até meados de 2030.
Houve, porém, uma vaga entre os titulares para o ex-jogador do Feyenoord Dávid Hancko, que formou a zaga com Marc Pubill. Com Lee Kang-in, o placar poderia ter sido aberto rapidamente em 0 a 1. O sul-coreano finalizou para fora por pouco após uma bela arrancada.
Em uma partida de poucas chances, Álex Baena foi o próximo que poderia ter aparecido no placar. Sua tentativa foi neutralizada com categoria pelo compatriota Unai Simón.
Logo após o intervalo, o Athletic golpeou com força. O chute de Iñaki Williams caiu na medida em frente ao gol para seu irmão mais novo Nico, que de perto não deu chances a Jan Oblak com sua cabeçada: 1 a 0.
Apenas dois minutos depois, o placar de San Mamés já marcava 2 a 0. Iñaki Williams serviu Navarro, que, após um lindo corte dentro da área, bateu de esquerda no canto mais distante.
Perto do fim, o Athletic ainda fez o 3 a 0. Um cruzamento da direita só pôde ser afastado parcialmente pelo reserva do Atlético Johnny Cardoso, que viu Sancet mandar a sobra para o fundo da rede: 3 a 0.